Navijači, zaslužite si več

Pred zadnjim krogom skupinskega dela lige prvakov je že jasno, da velikani Ajax, Atletico, Barcelona, Juventus in Sevilla ne bodo igrali v osmini finala, medtem ko bo italijanski prvak Milan trepetal do zadnje tekme. Poslovila so se torej moštva, katerih skupna vrednost na trgu presega 2,5 milijarde evrov, medtem ko je belgijski prvak Brugge, ki po transfermarktu kotira pri 161 milijonih, že med 16 najboljšimi ekipami stare celine.

Evropski »srednji razred« je letos na pohodu, saj lahko v skupini D, v kateri ni še prav nič odločenega, prvo mesto še vedno osvoji nekdo iz trojice Eintracht Frankfurt, Marseille in Sporting z v povprečju 237 milijonov evrov vrednim igralskim kadrom. Na vrhu je sicer bogati Tottenham, ki je v sredo že proslavljal zmago nad Lizbončani, a so nato VAR-sodniki razveljavili gol kapetana Harryja Kana in izključili trenerja Antonia Conteja globoko v sodnikovem podaljšku (1:1). Spurs bodo z 8 točkami v torek gostovali v Marseillu (6), Sporting bo gostil Eintracht (oba po 7).

Še večja VAR-drama se je odvijala v Madridu v skupini B, v kateri je Atletico po visoki zmagi Porta nad še nepremaganim Bruggejem v gosteh s 4:0 moral osvojiti vse tri točke proti Bayerju iz Leverkusna, a z neodločenim izidom 2:2 izpadel iz kombinacij za osmino finala LP. »Poslovili smo se na zelo krut način,« je dejal Atleticov slovenski vratar Jan Oblak, čigar soigralec Yannick Carrasco je že po koncu tekme in naknadno dosojeni najstrožji kazni v 99. minuti zapravil 11-metrovko. Saul Ñiguez je po obrambi vratarja Lukasa Hradeckega zadel prečko, gol svoji ekipi pa je nato na črti vrat nehote preprečil ravno nesrečni Carrasco.

Klavrno slovo Barcelone

»Pokopale so nas prejšnje tekme, na katerih nismo storili dovolj. Naši navijači si zaslužijo veliko več in žal nam je, da jih nismo mogli razveseliti,« je še dejal Škofjeločan, ki bo moral pri starih znancih v Portu še potrditi tretje mesto in selitev v izločilne boje evropske lige, saj ima Bayer – gostil bo Brugge – zgolj točko manj.

V skupini C je bilo vse odločeno že pred začetkom obračuna na Camp Nouu med Barcelono in Bayernom (0:3), saj je Inter zanesljivo potrdil drugo mesto z domačo zmago nad Viktorio iz Plzna s 4:0. Bavarci, zadeli so Sadio Mane v 10., Eric Maxim Choupo-Moting v 31. in Benjamin Pavard v 95. minuti, so Katalonce tako kot lani suvereno pospremili v evropsko ligo, skupaj z neuspehom Seville v skupini G se je celo prvič v zgodovini zgodilo, da so se že na prvi stopnički LP poslovila kar tri španska moštva. V skupini A bosta o prvem mestu v medsebojnem obračunu na Anfieldu v torek odločala Liverpool in Napoli, o tretjem pa Rangers in Ajax.