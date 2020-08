Navijači, pripnite se, takšnega avgusta še ni bilo

Zadnji dan avgusta se bodo v Sloveniji zbrali reprezentanti pod vodstvom selektorja Matjaža Keka. V začetku septembra bosta Stožice obiskali Grčija in Moldavija. FOTO: Mavric Pivk

Brez Josipa Iličića

Celje čez dva tedna

Celjani bodo med vsemi slovenskimi klubi prvi okusili evropske izzive: 18. ali 19. avgusta jih čaka nastop v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. FOTO: Uroš Hočevar

Tudi Domžalčani v boju s covidom-19

Avgust bo zgodovinsko močno napolnjen z nogometnimi dvoboji različnih ravni, navijači v resnici ne bodo imeli možnosti za pravi oddih. To sredo bodo oživela Uefina tekmovanja, zadnji dan tega meseca bo selektorzbral reprezentanco na Brdu pri Kranju, vmes si bodo v natrpanem urniku sledile tekme v ligi prvakov, evropski ligi in 1. SNL. Najmočnejše nogometno tekmovanje v Evropi čaka na vrhunec sezone 2019/20. Pot proti ligi prvakov, na katero so klubi iz »eksotičnih« držav krenili daljnega 25. junija 2019, bo doživela vrhunec 23. avgusta na stadionu luči v Lizboni, na katerem igra domače tekme Benfica, leta 2004 pa je gostil finalno tekmo evropskega prvenstva, ki ga je na presenečenje večine osvojila Grčija.Približno 16 let pozneje na njem ne bo sirtakija in razbijanja krožnikov v grški režiji – v boju za finale lige prvakov ostaja dvanajst klubov, štirje so si zagotovili četrtfinale pred razglasitvijo pandemije, osmerica bo o tem odločila ta konec tedna.Juventus : Lyon (0:1), Manchester City : Real Madrid (2:1);Barcelona : Napoli (1:1), Bayern : Chelsea (3:0);12./13. avgust;18./19. avgust;23. avgust. Četrtfinale in poznejše tekme bodo igrali na Portugalskem, dva para že poznamo: to sta Leipzig () – Atletico () in Atalanta () – PSG. Na turnirju osmerice bodo torej igrali trije klubi s slovenskimi legionarji, pri čemer Atalanta ne bo računala na Josipa Iličića. Virtuoz, ki je marca letos igral v življenjski formi – štirje goli v Valencii so bili le pika na i njegovega fantastičnega obdobja – in je tedaj zanesljivo spadal med pet najboljših asov v Evropi, se bori z depresijo, lahko mu zaželimo le čimprejšnjo zmago nad to boleznijo.Evropska liga bo oživela dva dneva pred ligo prvakov. Povratne tekme osmine finala bodo igrali na predvidenih stadionih; le para Inter () – Getafe in Sevilla – Roma bosta imela le po eno tekmo, igrali ju bodo v Nemčiji. Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen in Duisburg bodo gostili tudi celoten program zaključnega turnirja osmerice v evropski ligi.København : Istanbul Bašakšehir (0:1), Šahtar : Wolfsburg (2:1), Inter : Getafe, Manchester United : LASK (5:0);Bayer Leverkusen : Rangers (3:1), Sevilla : Roma, Basel : Eintracht (3:0), Wolverhampton : Oylmpiakos (1:1);10. avgust;16. avgust;21. avgust. Avgust bo dodatno pomemben za četverico slovenskih ligašev. Celjani bodo na trnovo pot proti kvalifikacijam za ligo prvakov krenili 18. ali 19. avgusta, Maribor, Olimpija (nosilca) in Mura pa proti evropski ligi v 1. kolu kvalifikacij 27. avgusta.Avgust so resda že odprli v BiH, Srbiji, na Škotskem in v nekaterih manj pomembnih nogometnih državah, oživeli sta tudi druga madžarska in ruska liga, številni igrajo tekme dodatnih kvalifikacij, tudi denimo Italijani. V sezoni 2020/21 pa bo zanesljivo privlačna 1. SNL. Med slovensko elito sta se vrnila primorska ligaša Gorica in Koper, Prva liga Telekom Slovenije je bogatejša za dva nekdanja prvaka. Preizkušnje si bodo sledile kot po tekočem traku: 1. krog bodo igrali 12. in 13. avgusta, drugi 15., 16. in 17. avgusta, dvoboji 3. in 4. kroga bodo 22./23. in 29./30., morda tudi 21., 24., 28. in 31. avgusta. Naslednjo sredo bodo igrali tekme Celje – Mura, Tabor – Koper, Olimpija – Gorica, v četrtek pa le Maribor – Aluminij. Sosedski derbi Domžale proti Bravu bo najbrž preložen. Objekt ob Kamniški Bistrici je obiskal covid-19, okužen je najmanj en nogometaš, vsi preostali člani kluba bodo v karanteni najmanj do petka. To gotovo ni najboljša novica za NZS, ki bo sprejela odgovoren izziv na začetku nove sezone.