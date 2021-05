Navijači krivi, da bo štajerski klub plačal visoko kazen

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je po tekmah 36. kroga, zadnjega v slovenskem prvenstvu pretekle sezone, zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev med tekmo 22. maja med Mariborom in prvakom Muro ter po njej vijoličaste kaznoval z 8.750 evri.



Sodnik je kazen izrekel zaradi večkratnega metanja papirja na igralno površino, večkratnega prižiganja bakel na tribuni, metanja bakel na igrišče, žaljivega skandiranja in vdora navijačev na igrišče.



Mura je na drugi strani dobila le 450 evrov kazni, njeni navijači so tudi prižigali bakle in jih metali proti igrišču, a je bila olajševalna okoliščina pisna izjava kluba.



Nogometaši Mure so postali državni prvaki sezone 2020/21, svoj prvi naslov prvaka so si zagotovili prav v zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije, ko so v Ljudskem vrtu premagali Maribor s 3 : 1 (1 : 1).

