Naveličal se je striženja ovc

Na teden 232.000 evrov

Današnje tekme v LP: Chelsea – Sevilla, Rennes – Krasnodar, Zenit – Club Brugge, Lazio – Borussia D., Dinamo K. – Juventus, Barcelona – Ferencvaros, PSG – Man. United, Leipzig – Basaksehir.

Z mesecem zamude in manj kot dva meseca od finala v lizbonskem mehurčku se sredi drugega vala pandemije covida-19 v Evropi začenja nova sezona lige prvakov. Uvodni večer prinaša derbi na Parku princev, kjer se bosta srečala stara znanca PSG in Manchester United.V ligi prvakov bo nastopilo šest Slovencev, vratarja(Atletico) in(Inter) ter(Atalanta),(Dinamo KIjev),(Ferencvaros) in(Leipzig).Danes bodo v akciji Verbič, ki se v LP vrača po štirih letih, ko je igral za København, Blažič, ki bo debitiral med elito, in nekdanji slovenski reprezentant Kampl. Naslov najboljšega na stari celini bo branil Bayern, ki je v finalu 23. avgusta premagal PSG. Ta že vrsto let naskakuje nogometni Mt. Blanc in je znova med stavniškimi favoriti, takoj za Bayernom, Man. Cityjem in Liverpoolom ter pred madridskim Realom, Barcelono in Juventusom.Man. United ne kotira prav visoko, ampak njegov evropski renome – trikrat je osvojil ligo prvakov – je višji od francoskega. Ne nazadnje je PSG presenetljivo izločil v sezoni 2018/19, ko je po domačem porazu z 0:2 v gosteh zmagal s 3:1 in se prebil v četrtfinale. To je bil evropski debi za trenerja, ki je malo prej nasledilna Old Traffordu. Norvežan ima zaupanje uprave, ki mu je pogledala skozi prste, ko je United z 1:6 izgubil doma proti Tottenhamu tik pred reprezentančnim premorom, kar je Solskjær označil kot najslabši dan v karieri. United je popravni izpit opravil z odliko, po zaostanku z 0:1 je v Newcastlu uprizoril zasuk in zmagal s 4:1, odločilni gol je dosegel vroči novinec, potem ko je zapravil 11-metrovko.Zdaj se v napadu, kjer je tudi, obeta še hujša konkurenca, tik pred iztekom prestopnega roka je Solskjaer dobil veterana. Urugvajec bi utegnil nocoj debitirati prav proti PSG, v katerem je preživel sedem sezon, odigral 301 tekmo in zabil 200 golov. Cavani se je odrekel življenju na svoji kmetiji in se odločil znova stopiti v soj žarometov. Podpisal je dveletno pogodbo, ki mu bo na teden navrgla 232.000 evrov.»To bo zame poseben trenutek, za katerega si nisem mislil, da ga bom dočakal. Neverjetno, čudovite emocije!« pravi 33-letni Cavani, ki je nazadnje igral marca, od takrat pa strigel ovce v Urugvaju in se celo posvetil baletu. Pred mesecem sta se z dekletom na Ibizi okužila s koronavirusom, ob prihodu na Otok pa je moral še v 14-dnevno karanteno. Podal se je po poteh, ki je leta 2016 prav tako kot prost igralec prišel iz Pariza v Manchester United in v prvih štirih tekmah zabil pet golov.