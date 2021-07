Navdušena sivolasa predsednika

Niko Kouter je v svojo zbirko izjemnih golov dodal še enega.

Šelestenje evrov

Odjeknila je petarda Za Muro so bili proti Škendiji strelci: Luka Bobičanec (25), Niko Kouter (45), Mihael Klepač (55., 87.) in Žiga Kous (67).

»Na roke nam je šla tudi izključitev, ko se je lomil izid,« je ključni avtor Murinega evropskega izbruha v 1. krogu kvalifikacij za nogometno ligo prvakovpo povratni tekmi poskušal povzdigniti Škendijo. A makedonski prvak, ki je izgubil s skupnih 0:6, je bil le na trenutke celovit nogometni kolektiv, v seštevku pa tipičen izdelek nenadziranih čustev, navdiha in taktične nediscipline, ki ni bil sposoben preživeti črno-belega stampeda, nad katerim so bili navdušeni navijači v Fazaneriji in pred televizijskimi zasloni.Izjemno Muro že v sredo v Fazaneriji v prvi tekmi 2. kola kvalifikacij na poti v evropski raj čaka nov velik izziv: serijski bolgarski prvak Ludogorec, ki je od sezone 2013/14 le enkrat izpustil skupinski del tekmovanj: v zadnjih štirih je igral v evropski ligi, pred tem dvakrat v ligi prvakov ... Skratka tekmec druge, neprimerno višje in boljše ravni, kot je bila tehnično igriva, toda južnjaško raztresena in neodgovorna Škendija. Toda tudi Ludogorec, ki je po hudem boju (dvakrat s po 1:0) izločil beloruskega tekmeca Šahtjorja, za katerega sta igrala bivši Olimpijin zvezdnikin Mariborov, za Muro na raketni pogon ni bavbav. Pred dvema letoma je v zadnjem kolu kvalifikacij za evropsko ligo z nekaj sreče in zaradi golov v gosteh (0:0, 2:2) izločil Maribor, ki je že imel znake zatona.Soboški podvig je neprimerljiv tudi z zornega kota nekdanjih mariborskih zmag v kvalifikacijah za ligo prvakov. Vijolični nikogar na prvi oviri niso izločili s tako prepričljivim izidom in igro. In tudi drugi slovenski prvaki ne.Mura je z napredovanjem ubila več muh na en mah: dvoboja s Škendijo sta bila odlična »treninga«, ki sta ji zagotovila še najmanj šest močnejših. Nadalje, klubsko vodstvo se je, kar zadeva to in najbrž še naslednjo sezono, rešilo denarnih skrbi. Nastop v 1. kolu je prinesel 280.000 evrov, v 2. kolu 380.000 €, potem bo odvisno od tega, kje bo nadaljevala kvalifikacije. Če bo v najmočnejšem tekmovanju, ji bo to navrglo še najmanj 480.000 evrov, če jo bo izločil Ludogorec, bo nadaljevala v kvalifikacijah za evropsko ligo in prejela še 280.000 €.Poraz v tem delu jo vodi do zadnjega kvalifikacijskega sita za uvrstitev v konferenčno ligo, kjer bo zaslužila 750.000 €, v primeru uvrstitve v skupinski del konferenčne lige pa 2,94 milijona €. Uvrstitev v evropsko ligo prinaša 3,63 milijona €, o ligi prvakov pa raje ne gre sanjati: navrgla bi 15,25 milijona €.Zadnja nagrada, ki ni merljiva v denarju ali slavi, pa je najbolj prvinska. Sobočani so s svojo doma narejeno zgodbo pridobili nove privržence in simpatije po vsej Sloveniji. V Fazaneriji sta uživala in se veselila tudi najbolj znana sivolasca, bivša predsednika države ter nogometne zveze,inSanjska predstava je razblinila še eno neznanko. Mura je v sezoni 2021/22 boljša, kot je bila v minuli šampionski.