Natečaj za trenerja Maribora odprt

Koper 8 6 1 1 16:6 19

Bravo 9 4 4 1 9:5 16

Olimpija 9 5 1 3 13:10 16

Mura 9 4 2 3 13:15 14

Tabor 9 4 1 4 12:7 13

Maribor 9 4 1 4 13:15 13

Celje 9 3 1 5 10:11 10

Domžale 8 3 1 4 10:12 10

Aluminij 9 1 4 4 5:11 7

Radomlje 9 1 2 5 7:16 5

Izključitev Nemanje Mitrovića Izidi 9. kroga 1. SNL – Maribor : Mura 1:2 (Robert Voloder 33.; Žiga Kous 36., Jan Gorenc 88.; rdeči karton: Nemanja Mitrović 47., 2RK), Koper : Bravo 0:1 (Vanja Drkušić 75.), Olimpija : Celje 1:0, Domžale : Kalcer Radomlje 2:0, CB24 Tabor : Aluminij 4:0; pari 10. kroga: Radomlje – Bravo, Olimpija – Domžale (obe 22. t. m.), Tabor – Mura, Koper – Aluminij, Maribor – Celje (vsi 23. t. m.). Najboljši strelci: 5 – Almedin Ziljkić (Olimpija), Maks Barišić, 4 – Kaheem Parris (oba Koper), Dino Stančić, Rodrigue Bongongui (oba Tabor).

Poskus s 24-urno preložitvijo odhodase Mariboru v derbiju 9. kroga 1. SNL ni izšel. Motivacijska šok terapija v obliki Rožmanovega odstopa in neodstopa je prinesla nasproten učinek: Mura je v Ljudskem vrtu prišla do četrte zmage v sezoni, Maribor do četrtega poraza. Nadaljevanje je bilo predvidljivo in že napovedano: Rožman ni več trener, v novi derbi, četrtkov štajerski v Ljudskem vrtu proti Celju, bo vijolične popeljal komaj imenovani pomočnikSosledje dogodkov je logično napovedoval Rožmanov sestop, ki je imel povsem enak scenarij kot pri »sporazumnih koncih« pri Celju, Domžalah in Rijeki (»Ekipi ne morem več pomagati.«). Če ne drugega, je Rožman pokazal, da ni naiven in ve, kako se streže stvarem, ki jim v slačilnici in na igrišču ni več kos.Z bilanco 23 tekem, po deset zmag in porazov, trije neodločeni izidi z razliko v golih 29:30 in šesto mesto na prvenstveni lestvici 38-letni Štorčan ne bo prav v vrhu trenerjev v 61-letni zgodovini kluba izpod Kalvarije. Z veliko teoretičnega znanja in govorniških spretnosti je znal skriti marsikatero slabost in tudi dejstva: od Celja in Domžal je šel, ko je bil zadnji, pri Rijeki pa je prav tako zabredel v rezultatsko krizo in se spretno umaknil. Maribor je že četrti klub v nizu, ki postavlja Rožmanovo sijočo medijsko podobo v nekoliko temnejšo podobo.Rožman je le ena figura na nogometni šahovnici, ki se je letos pridružila že padlim kmetom v podobi(po njem je šlo vse le še navzdol) in, Maribor pa vse manj spoštovana in uspešna kraljevska institucija, ki išče pot iz športne krize. »Gremo naprej. Obrniti moramo nov list in vse misli usmeriti k naslednjemu izzivu. Do nadaljnjega bo vodil moštvo Karanović, v vodstvu kluba pa bomo v najkrajšem času poiskali novo, dolgoročnejšo rešitev na trenerskem stolčku. Še vedno verjamem v ekipo, ki ima kakovost. Storili bomo vse, da bomo rezultatsko krivuljo spet obrnili navzgor in začeli novo zgodbo,« je pogled v bližnjo in daljno prihodnost usmeril športni direktor, ki se prav tako srečuje z ostrimi kritikami in ni v varni vlogi kadrovskega vodje športne politike.O drugi, ki jo prej ali slej čaka še očiščenje, bo odločal kdo drug iz mariborskega kroga vrhovnikov: mestnih, gospodarskih ali političnih?Pred Karanovićem in Mariborčani so peklenski dnevi, saj je težko verjeti, da bi nekdo drug sprejel vijolično vabilo pred koncem niza derbijev: v četrtek bodo gostili Celjane, v nedeljo gostovali v Domžalah, za konec pa bo v soboto (2. oktobra) v LV prišla Olimpija.