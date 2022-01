Nastop v Pjongčangu je bil zanj kot nagrada

Forma Timija Zajca, 21-letnega smučarskega skakalca iz Hramš v občini Žalec, v tej sezoni zelo niha. Lahko mu spodleti že v kvalifikacijah, lahko je uvrščen tudi čisto pri vrhu, kar je pred dobrim mesecem dokazal s 3. mestom v Engelbergu.

V Willingenu tudi skakalke V Willingenu (HS-147) se bodo na največji skakalnici na svetu, če odmislimo letalnice, prvič med seboj merila tudi dekleta. Jutri bo tam po ženskih kvalifikacijah (12) preizkušnja mešanih ekip (16), po njej pa še moške kvalifikacije (18.30). V soboto bo ženska tekma od 13. ure, moška od 16., v nedeljo pa se bo ženska začela ob 10. uri, moška ob 15.15.

Zdi se, da je v zadnjem obdobju njegovo skakanje bolj stanovitno, minulo nedeljo se je, denimo, v Titisee-Neustadtu izkazal s 6. mestom. V intervjuju je mladi član SSK Ljubno BTC spregovoril o preizkušnjah konec tedna v Willingenu in bližnjih olimpijskih igrah v Pekingu.

Kako ocenjujete svoje zadnje nastope?

»Zelo sem bil vesel 6. mesta. Ves konec tedna sem imel namreč veliko težav, v nedeljo pa se je dobro ujelo vse skupaj, tako da lahko grem nasmejan naprej.«

Kaj si obetate od tekmovanja v Willingenu, zadnjega pred OI?

»Tamkajšnja skakalnica je velika, upam, da na njej ne bom imel prevelikih težav.«

V zadnjem obdobju po svojih nastopih ne skrivate, da z njimi niste najbolj zadovoljni. Iz vaše mimike je razvidno, da se jezite nase, ker vas ni odneslo še nekaj metrov dlje.

»S svojim skakanjem sem zdaj še kar zadovoljen, toda vem, da bi bilo lahko tudi veliko bolje. Na vsaki tekmi mi malo zmanjka, ampak se borim naprej. Ne preostane mi drugega, kot da normalno treniram naprej, dajem vse od sebe in upam, da se mi bodo kmalu spet pokrili vsi dejavniki. Zavedam se, da si bom samozavest okrepil z dobrimi rezultati. Prej in več ko jih bom dosegel, hitreje bom dobil nujno zaupanje vase.«

Kako ste zadovoljni s svojimi smučmi in tekmovalnimi dresi?

»Glede opreme nimam pretiranih skrbi. Preizkusil sem različne drese, ki letos delujejo kar dobro. In vem že, s kakšnim bom skakal v Pekingu.«

Kaj si obetate od OI?

»Nanje gledam kot na navadno tekmovanje, čeprav je po svoje posebno, saj je na sporedu le na vsaka štiri leta. O svojih pričakovanjih in ciljih ne bom govoril, kakšne evforije tudi ne nameravam zganjati. Upam, da bom skakal tako kot nazadnje.«

To bodo vaše druge OI. Kako se spominjate Pjongčanga?

»Ker nisem bil v najboljši formi, sem se tam kar boril. Na to, da sem šel sploh zraven v Korejo, gledam kot na nagrado. Drugače pa so igre trajale dolgo, meni so se še bolj vlekle, ker sem tekmoval le na srednji skakalnici. Na veliki sem bil prost, zaradi česar sem imel ogromno prostega časa.«

Koliko vam lahko izkušnje, ki ste jih pridobili pred štirimi leti, pomagajo v Pekingu?

»OI bi morda primerjal z novoletno turnejo, saj trajajo približno enako dolgo. Kar zadeva preizkušnje, so te kot vsaka druga tekma. Na sleherni moraš pač dati vse od sebe in poskusiti iztržiti čim več.«

Koliko skakalcev je po vašem mnenju sposobnih poseči po odličjih na največji športni prireditvi?

»O tem nisem razmišljal, vem pa, da lahko na vsaki preizkušnji kolajne osvojijo le trije tekmovalci.«

Na velikih tekmovanjih običajno ni prostora za napake. Kaj boste naredili, da se boste izognili spodrsljaju, kakršna sta se vam, denimo, prikradla v kvalifikacijah v Nižnem Tagilu in Oberstdorfu?

»Kadar si vrhunsko pripravljen, se ti to težko zgodi. Ko imaš slab dan, pa hitro doživiš, da se ne uvrstiš na tekmo. Prav veliko zdaj ne morem več spremeniti, preprosto moram biti odločen in verjeti vase.«