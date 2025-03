Nasmehi se svetijo bolj kot kolajne (FOTO)

Športniki iz Varstveno-delovnega centra v Zagorju se niti tokrat niso izneverili pričakovanjem, Mitja Čamer, Peter Lenart in Žiga Zor so namreč na zimskih svetovnih igrah specialne olimpijade osvojili pet odličij. Peter in Mitja sta si v svoji skupini priborila drugi mesti, Žiga pa je bil četrti v lažjem veleslalomu.

Po Torinu in Sestrieru je odmevalo Kdor ne skače, ni Sloven’c.

V superveleslalomu je Mitja osvojil bron, v slalomu sta s Petrom osvojila srebro in bron. Na igrah je sicer sodelovalo skupno 100 različnih narodnosti in več kot 1500 tekmovalcev, med njimi 16 slovenskih športnikov, ki so se pomerili v krpljanju, teku na smučeh in alpskem smučanju.

Neustrašni na snegu

Vsi trije pravijo, da so uspehi tudi rezultat širše podpore domačih, sodelavcev, prijateljev in VDC. »Specialna olimpijada je za naše uporabnike izjemno pomembna. Na ta način se opolnomočijo, spodbujamo jih na vsakem koraku. Pogosto pa šport tudi osmišlja njihova življenja, da se ne predajo, saj je s trudom in voljo mogoče vse,« pravi v. d. direktorice VDC Hedvika Kovač. Najmočnejši so v nogometu, resna konkurenca pa so tudi na belih strminah.

Pred VDC jih je pričakala rdeča preproga. FOTO: Roman Turnšek

»V čast in velik ponos nama je bilo biti v vlogi trenerja take ekipe. Po Torinu in Sestrieru je odmevalo Kdor ne skače, ni Sloven'c. Igre so bile res nepozaben dogodek. Športniki z intelektualno oviro na takih tekmovanjih pokažejo, da so del družbe in neustrašni,« pravi trenerka Tinkara Kovač, ki je fante spremljala z Domnom Pociecho.

»Zelo sem ponosen na vse športnike in celotno delegacijo, saj smo za Slovenijo zbrali neverjetnih 20 medalj, od tega enajst alpski smučarji, šest tekači na smučeh in trije krpljarji. Ekipa trenerjev pod vodstvom Suzane Bohorč in pomočnice vodje Urške Kustura je opravila fantastično delo. Najbolj me veselijo nasmehi športnikov, ki se svetijo bolj kot medalje,« dodaja Pociecha.

Veselju ni bilo videti konca ... FOTO: Roman Turnšek

Vztrajno do cilja

Kratica VDC ne pomeni le varstveno-delovni center, ampak tudi geslo športnikov Vztrajno do ciljev. Tik pred odhodom v Torino jih je sprejela predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar in jim obljubila, da bo navijala zanje. Fantje so z izkupičkom zelo zadovoljni. »Konkurenca je bila zelo močna, imel sem malo treme, a sem osvojil tri medalje,« pravi Mitja, Peter in Žiga pa dodajata: »Med konkurenco smo se najbolj bali domačinov Italijanov in Kanadčanov. Zelo močna je bila tudi Nizozemska.«

16 slovenskih športnikov je tekmovalo.

Eden od vrhuncev je bilo nedvomno odprtje, ko je v veličastno dvorano vkorakala slovenska delegacija. Uresničile so se jim sanje vsakega športnika, da na največjem tekmovanju na svetu zastopajo svojo državo ob olimpijskem ognju in zastavi, so bili soglasni vsi v ekipi, ki jo je ob vrnitvi domov pričakal slovesni sprejem. Čestital jim je tudi župan Matjaž Švagan, v spremstvu policije pa so jih s sireno pripeljali gasilci PGD Čemšenik. Športniki VDC pa že nadaljujejo treninge, čez dve leti bo namreč naslednja specialna, poletna olimpijada v Čilu.