Naslov prvaka, rojstvo hčerkice in koronavirus

21

točk zaostanka za vodilnim si je nabral Anže Lanišek.

Nahrbtnik je iz dneva v dan težji

Od poloma do presenečenja

Kako blizu sta si uspeh in neuspeh v smučarskih skokih, nam je v Oberstdorfu pokazal tudi Žiga Jelar. Potem ko je v kvalifikacijah med 55 tekmovalci iz 15 držav pristal šele na 53. mestu, se je že poslovil od tekme. Toda nato je 23-letni Besničan – potem ko so prireditelji dovolili nastop Poljakom in razveljavili kvalifikacije – vendarle lahko tekmoval na preizkušnji, na kateri je 24 ur po polomu prijetno presenetil z desetim mestom tik za najboljšim Slovencem Anžetom Laniškom.

Uvodna postaja 69. novoletne turneje v Oberstdorfu je le še potrdila, kako nepredvidljivi so smučarski skoki. Za nameček je pokazala, kako zelo tanka je linija, ki loči uspeh od neuspeha. In seveda obratno. Konkurenca na najvišji ravni je iz leta v leto bolj zgoščena, razlike med najboljšimi čedalje manjše, tako da se sleherna napaka toliko bolj pozna.Po uvodni seriji tekme na veliki napravi pod Senčno goro (HS-137) je, denimo, prvouvrščenega (in na koncu tudi zmagovitega) Nemcater tridesetega Japoncaločilo le 19,2 točke. Še manjša je bila razlika med njima v doseženih daljavah – zgolj pet metrov (!). Medtem ko je 27-letni Bavarec, ki je sicer doma nedaleč stran od oberstdorfskega skakalnega centra in ga kot član domačega kluba kajpak pozna do obisti, poletel 127 metrov daleč, je dve leti starejši Azijec pristal pri 122 metrih. Seveda je treba upoštevati, da je imel Geiger v zraku nekoliko slabše razmere, vendar pa se – roko na srce – po drugi strani tudi ni mogoče stoodstotno zanesti na merilne naprave oziroma vetrno izravnavo. Že (pre)večkrat so namreč vmes posegli neizmerljivi sunki in po svoje prikrojili vrstni red ...Da je mogoče v tako izenačeni konkurenci kljub vsemu še marsikaj nadomestiti, sta v torek pokazala Nemecin domžalski as, ki sta po prvem polčasu zasedala šele 27. oziroma 19. mesto, z odločnima napadoma pa sta v finalu skočila na končno peto oziroma deveto. Tako oba ostajata v igri za visoko skupno uvrstitev na tem prestižnem tekmovanju štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji. Najboljše izhodišče si je za uvod – kot že omenjeno – priboril Geiger, za katerim je izjemno turbulenten mesec.Potem ko je v Planici nekoliko presenetljivo, vendar povsem zasluženo odjadral do zlate kolajne na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih in se je dva dni pozneje ob vrnitvi domov razveselil še rojstva hčerkice(v torek je – mimogrede – prvič očka postal tudi poljski branilec zlatega orla), je njegov nastop na novoletni turneji ogrozila okužba z novim koronavirusom. Toda skakalni as iz Oberstdorfa ga je še pravočasno premagal in iz karantene poletel do zmage na svojem dvorišču.Toda majhna prednost mu ne zagotavlja mirnega spanca; pred drugouvrščenim poljskim šampionomima namreč zgolj 2,8 točke naskoka, pred tretjeuvrščenim Norvežanompa 5,9 točke. »Kdor zmaga na uvodni postaji novoletne turneje, si na hrbet naloži zelo težek nahrbtnik, ki je nato iz dneva v dan težji,« je svoje izkušnje podoživel, zadnji nemški skupni zmagovalec tega tekmovanja (2001/02) in obenem prvi v njegovi zgodovini, ki je v svojo korist odločil vse štiri preizkušnje od Oberstdorfa do Bischofshofna.Ob tem je 46-letnik iz Erlabrunna na Saškem, ki je letos kot strokovni komentator z Eurosporta prestopil na nemško nacionalno televizijsko postajo ARD, povedal še nekaj zelo zanimivega. »Zame ima lovorika na turneji večjo težo kot marsikateri drugi naslov, ki sem ga osvojil,« je poudaril dvakratni svetovni prvak v poletih (Vikersund '00 in Harrachov '02).V tej sezoni najboljši slovenski skakalec Lanišek bo torej v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bodo danes (14.00) kvalifikacije za jutrišnji spektakel na novega leta dan (14.00), napadal z devetega mesta, njegov zaostanek za vodilnim Geigerjem pa znaša natanko 21 točk. Kljub temu na 24-letnega člana SSK Mengeš še vedno veliko stavi nekdanji avstrijski zvezdnik: »Moji trije favoriti za končne stopničke na novoletni turneji so Stoch, Geiger in Lanišek. Malce tvegana napoved, kajne? A prav vse je (še) mogoče ...«