Naslednji cilj Ronalda in Dybale že liga prvakov

Potem ko so si naslove najboljših v svojih državah zagotovili nogometaši PSG, Liverpoola in Bayerna, dobro pa kaže tudi madridskemu Realu, je storil nov velik korak do ubranitve scudetta tudi Juventus, ki na italijanskih tleh nima resnega tekmeca. Juve je zanesljivo dobil tudi torinski mestni derbi, pri čemer prinaša še močnejše sporočilo odlična forma njegovih adutov za glavni cilj sezone – naskok na ligo prvakov 2019/20.



Potem ko so Laziu lekcijo odčitali trije Milanovi južnjaki Hakan Čalhanoglu, Zlatan Ibrahimović in Ante Rebić, je rimski klub ostal brez realnih možnosti za svoj prvi scudetto po letu 2000. Juventus je vnovič opravil s Torinom in mimogrede popravil več statističnih podrobnosti: poleg rekorderskega vratarja Gigija Buffona, je njegov prvi varnostnik Leonardo Bonucci odigral okroglo 400. tekmo v majici Juventusa, prvi zvezdnik svetovnega športa Cristiano Ronaldo pa je zabil svoj prvi gol iz prostega strela v belo-črni opravi, in sicer v 43. poskusu. Da je Paulo Dybala povedel Juve v vodstvo že v tretji minuti, je bil tudi podvig: to je prvi tako zgodnji gol Juventusa v derbiju po letu 1995, ko je bil natančen Gianluca Vialli.

Ni vedel za muke

Stara dama deluje vse prej kot zastarelo, morda bo ujela formo v optimalnem trenutku sezone, četudi se s to hipotezo ne strinjajo ne navijači ne – Cristiano Ronaldo. Tako prvi kot drugi opazno ne prenašajo dobro navzočnosti trenerja Maurizia Sarrija. Posnetek Ronaldovega zavijanja z očmi po prejetih navodilih Sarrija pove več kot tisoč besed. Sarri kljub vsemu ohranja pozitiven pristop za prihodnost. »Z Dybalo in Ronaldom imam odličen odnos. Nisem vedel, da Ronalda teži neučinkovitost s prostih strelov, toda po golu je opazno zavzdihnil: 'Končno!' Dybala je imel nesrečno minulo sezono, v tej igra na svoji najvišji ravni, zanj sem zelo vesel. Ko je sprejel navodilo, da mora igrati bližje Ronaldu in ne odhajati po žogo globoko na našo polovico igrišča, je postal še boljši, z njim pa tudi celoten Juventus,« je opisal zapletene odnose Juventusov trener Sarri.



Juventus niza zmage, padli so Bologna, Lecce, Genoa in Torino, pred njim pa so resda veliko večji izzivi: že jutri zvečer (21.45) veliki derbi v domovanju prerojenega Milana, sledi obisk neugodne Atalante, gostovanje v Sassuolo in nato v 34. krogu (od 38) derbi prvenstva z Laziem. Vse torej še ni končano, čeprav Rimljani ne delujejo zanesljivo. Gotovo pa bo Juventus dobro pripravljen za soočenje z Lyonom, s katerim ga čaka povratna tekma osmine finala lige prvakov 7. avgusta v Torinu (1:1). Prav liga prvakov je namreč že več zaporednih let prvi cilj Juventusa in njegovega predsednika Andree Agnellija. Juve ima pač na računu osem (!) zaporednih naslovov italijanskega prvaka, logično, da želi zdaj globalno nogometno skupnost opozoriti nase.