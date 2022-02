Naši skakalci preizkusili veliko skakalnico, neslo jih je daleč

Smučarski skakalci so se po zmagi na tekmi mešanih ekip s srednje naprave v Džangdžjakovu zdaj preselili na veliko skakalnico in opravili prve tri skoke na treningu. Na tej skakalnici jih v petek čakajo kvalifikacije, v soboto posamična tekma, v ponedeljek pa še ekipna. Najboljša sta bila Cene Prevc in Timi Zajc, vsi so skakali dobro.

Pet slovenskih skakalcev se bo na veliki napravi pomerilo za štiri mesta v olimpijski ekipi; poleg Petra Prevca, četrtega s posamične tekme in olimpijskega prvaka s tekme mešanih ekip, še Timi Zajc, ki je ob Prevcu ter Urši Bogataj in Niki Križnar prav tako osvojil zlato, Anže Lanišek, Lovro Kos in Cene Prevc.

V prvi seriji uradnega treninga je bil s 137,5 metra najboljši Norvežan Halvor Egner Granerud, Zajc je skočil 132 metrov in imel četrto oceno, Kos (129,5 m) peto, Cene Prevc (124) deseto, Peter Prevc (123,5) 16. in Lanišek (125,5) 17. oceno serije.

Olimpijski prvak s srednje naprave pred dnevi, Japonec Rjoju Kobajaši (134 m), je bil najboljši v drugi seriji treninga, Zajc (134) je imel spet četrto oceno, Cene Prevc in Kos (oba 129,5) sta bila osmi oziroma deveti, Peter Prevc (124,5) 16. in Lanišek (126) 20.

V zadnji današnji seriji za trening pa je bil najboljši avstrijski veteran Manuel Fettner (133), ki je na srednji skakalnici presenetil s srebrom, enako daleč je skočil Cene Prevc, ki je imel tretjo oceno, Zajc (128,5) je imel deseto, Peter Prevc (126,5) 12., Lanišek (126) 13., Kos (125) pa 19. dosežek tretje serije skokov za trening.