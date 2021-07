Naši nagajivi košarkarji spravljajo v smeh ves svet (VIDEO)

Slovenski košarkarji so po zmagi nad Argentino nadigrali še Japonce. V nedeljo ob 10.20 jih še čaka obračun s Španci, ki pa so v torek poročali, da so si Slovenci po zmagi nad Argentino privoščili 'škandal', ko so v sobah proslavili, igrali poker in nazdravljali. Španci so iz muhe naredili slona, španska košarkarica, ki je objavila posnetke, pa se je Slovencem inkasneje opravičila.pravi, da so s to potezo Španci skušali dekoncentrirati naš štab in jih nekoliko zmesti, a očitno jim to ni uspelo.Slovenska izbrana vrsta se temu celo smeji., kapetan naše reprezentance je po zmagi nad Japonci dejal, da bodo zmago proslavili tako, da bodo »spet malo kartali«. Ssta nato bruhnila v smeh.Da se naši fantje zelo dobro razumejo in zabavajo, pa priča tudi posnetek, ki je nastal med dajanjem izjave, ko se jeprikradel v ozadje in nagajivo smehljal.