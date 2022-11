Naše rokometašice energijo črpajo tudi iz vrelcev

Za vsakim dežjem posije sonce in po monsunskem nalivu s 33 švedskimi žogami v slovenski mreži, 19 v drugem polčasu, so v Rimskih Toplicah jesenski žarki vrnili optimizem v tabor ženske rokometne reprezentance, ki jo danes ob 18. uri v Celju čaka najpomembnejša tekma prvega dela 15. evropskega prvenstva. Tekmec: Srbija z bivšim slovenskim selektorjem Urošem Bregarjem.

V Stožice, kjer se bo merilo šest od najboljših 12 ekip, vodita dve poti. Prva je veliko lepša: zmaga ali vsaj neodločen izid. Druga je trnova: v primeru poraza za ne več kot sedem golov bi upanje tlelo še vsaj dve uri. Če bi Švedinje ugnale tudi Danke, bi namreč nastal krog treh reprezentanc, v katerem bi imela Slovenija boljšo razliko v zadetkih od Srbije, ki je z Dansko klonila za 13 golov, Slovenija pa jo je premagala za dva.

Igralke selektorja Dragana Adžića so imele včeraj popoldne trening, že pred kosilom pa analizo tekmic. Jutro je običajno rezervirano za sprehod v okolici hotela Rimske Terme, kjer je pešpot z več energijskimi točkami ter vrelci termalne vode z 39 stopinjami Celzija.

13 golov je na dveh tekmah dosegla kapetanka Ana Gros, Tamara Mavsar je pri 10.

»Vsaka dodatna energija pride prav in vse jo želimo izkoristiti, če že imamo to priložnost. Noč je bila težka, drugačna kot po zmagi proti Danski. Ampak jutro je pametnejše od večera in zdaj smo osredotočene na naslednje izzive. Dobro smo analizirali svoje napake, ki jih nočemo ponoviti proti Srbiji, s katero se dobro poznamo. Na tej tekmi ne bo tako pomembna taktika, temveč čustvena povezanost in značaj,« bitko živcev pričakuje Barbara Lazović, ki se še dobro spominja lanskega decembra in poraza proti Srbiji na SP v Španiji (25:31). »Od takrat smo precej napredovale, Srbija pa ima težave zaradi pomanjkanja ključnih igralk. Ne skrivamo, da se ji želimo maščevati za tisti poraz v Granollersu. Najbolj pomembno je, da zaigramo enotno in spet pokažemo takšno odločnost kot proti Danski,« pove izkušena Lazovićeva.

Bitka značajev

V odsotnosti kapetanke Ane Gros, ki večino časa preživi na terapijah, da bi bila čim bolj nared za novo naporno tekmo, je prav Lazovićeva tista, ki za mizo v kavarni hotela dela družbo selektorju Adžiću. Tudi on deluje zelo samozavestno pred revanšo z dobrim znancem Bregarjem. »Če bo Slovenija na takšni ravni, kot je bila v prvih treh polčasih tega EP, se nimamo česa bati. Lani sem dobil lekcijo od Srbije in se veliko naučil iz poraza. Naša dekleta si glede na prikazano zaslužijo napredovanje in prepričan sem, da bodo boljše od Srbije, ki pa je ne gre podcenjevati. To, da jim manjkajo nekatere igralke, jih lahko samo poenoti in sproži ta srbski 'inat'. Verjamem, da smo tudi mi utrdili značaj in da bomo pokazali več želje,« dekletom zaupa Adžo, ki ima še nekaj rezerv.

Skrivajo se tudi v vratarki Maji Vojnović, ki zna zakleniti vrata. »To bo balkanski dvoboj, v katerem bodo pomembno vlogo igrala čustva, me pa imamo prednost, ker bomo imele podporo navijačev. Verjamem, da se bomo skupaj z njimi veselili in se odpravili naprej v Ljubljano,« je odločna Vojnovićeva.