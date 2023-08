Nas mora skrbeti? Slovenija bo šla na svetovno prvenstvo z negativnim izkupičkom

Pred torkovim odhodom slovenskih košarkarjev na Japonsko, kjer se bodo v soboto pomerili še z domačo reprezentanco v Tokiu, je že jasno, da bodo tretjič – po EP 1995 (2:6) in SP 2010 (6:9) – pričakali začetek velikega tekmovanja z negativno bero v pripravljalnih nastopih. Pred prvo tekmo na svetovnem prvenstvu 26. t. m. so iztržili dve zmagi proti Kitajski in Črni gori, po dveh porazih z Grčijo pa so klonili še proti Španiji z 79:99 in ZDA z 62:92. Rezultata iz Malage lahko v dobršni meri pripišemo kakovosti tekmecev in padcema v finišu dvobojev, proti Američanom tudi odsotnosti Luke Dončića.

»Naša zdravstvena služba je ocenila, da je bolje, da Luka po prejetem udarcu na tekmi s Španci izpusti dvoboj z ZDA, čeprav je sam želel nastopiti. Želimo, da bi pričakal začetek SP stoodstotno zdrav, zato so večjo priložnost dobili drugi košarkarji, nekateri so jo dobro izkoristili, drugi slabše. Imeli smo zelo dobre trenutke, a tudi globoke padce. Videli smo, kakšno škodo nam lahko povzročijo, če so na drugi strani tako atletski in nadarjeni tekmeci,« je poudaril selektor Aleksander Sekulić.

Proti ZDA je slovenska reprezentanca klonila s tretjim največjim zaostankom v svoji zgodovini. Kar tri od štirih porazov s 30 in več točkami razlike je doživela proti ZDA, na SP 2014 celo s 43 točkami razlike. Opozoriti pa kaže, da je imela šest minut pred koncem sobotnega nastopa 14 točk primanjkljaja (v petek proti Španiji v 27. minuti le 53:57) in da so najbolj izkušeni možje igrali manj časa kot običajno: Klemen Prepelič šest minut, Zoran Dragić 11, Jordan Morgan 14, Mike Tobey 15, Jaka Blažič 19 ...

Glas prvi strelec

Prav tako smo dobili potrditev, da imajo Američani mlado, a zelo kakovostno moštvo. V njem sta nenazadnje prva izbranca na naborih NBA 2020 (Anthony Edwards) in 2022 (Paolo Banchero), Brandon Ingram je bil drugi leta 2016, Jaren Jackson četrti pred petimi leti. Slednji je bil letos izbran za najboljšega obrambnega igralca sezone, lani se je v elitno defenzivno peterko uvrstil še Mikal Bridges. Šest izbrancev selektorja Steva Kerra – Bridges (24,6), Ingram (24,7), Edwards (24,6), Jalen Brunson (24), Tyrese Haliburton (20,7) in Banchero – je v minuli sezoni doseglo v povprečju več kot 20 točk.

Drži, da je Dončič še precej večji zvezdnik kot vsi našteti Američani, toda Slovenija v soboto ni mogla poslati v ogenj niti enega košarkarja iz lige NBA, v evroligi sta v prejšnji sezoni igrala le K. Prepelič in Tobey. Svojih 14 minut proti ZDA je dobro izkoristil Gregor Glas s 14 točkami (za tri 4:6) in podobno kot Bine Prepelič naredil odločen korak proti SP. Izida: Španija – Slovenija 99:79 (Dončić 17, Blažič 14, K. Prepelič 11, Hrovat in Tobey po 10, B. Prepelič in Samar po 4, Dragić 3, Nikolić in Morgan po 2; Aldama 18, J. in W. Hernangomez po 17, Abrines 13); Slovenija – ZDA 62:92 (Glas 14, Dragić 8, Morgan 7, Blažič, Samar in Dimec po 5, Nikolić, Hrovat, Tobey in B. Prepelič po 4, Čebašek 2; Edwards 15, Brunson 11, Haliburton in Reaves po 10).