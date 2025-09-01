Naš dragulj Šeško na Otoku igral dobrih 20 minut

Toplo-hladno! Tako bi lahko označili učinek in navzočnost udarnih slovenskih nogometašev v zadnjih dneh pred prihodom v domovino, kjer bodo na prihajajoči petkov večer (Stožice, 20.45) v spektakularnem ozračju proti gostom iz Švedske odprli kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Zbor izbranih akterjev bo danes v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, v štirih dneh vadbe bo selektor Matjaž Kek s sodelavci poskusil kar najbolje pripraviti Jana Oblaka in druščino za veliko petkovo predstavo, ki ji bo sledilo še gostovanje v Švici.

4 tekme je doslej v tej sezoni avstrijskega prvenstva zbral Tomi Horvat, zabil en gol in prispeval eno asistenco.

Glavni strateg slovenske nogometne reprezentance je pred dnevi na novinarski konferenci ob objavi seznama igralcev za tekmi s Švedsko in Švico kot tudi pred tem v posebnem pogovoru za naš časnik poudaril, da idealnih razmer – torej da bi bili prav vsi pri svojih klubskih delodajalcih v tekmovalnem ritmu in za povrh še igrali na visoki ravni – za našo izbrano vrsto nikdar ne bo. »A podobne težave imajo tudi drugod, zato se s tem res ne kaže obremenjevati. Obenem gre za začetek sezone, ko nekateri še pričakujejo razplet prestopnega roka ali pa se komaj dobro spoznavajo z novim okoljem,« je poudaril Kek.

Ob teh besedah misli vsekakor najprej uidejo k slovenskima novincema pri klubih cenjene in bogate premier league. Naš dragulj iz napadalnih vrst Benjamin Šeško je celo vstopil skozi dveri kultnega Old Trafforda in se lotil izjemnega izziva pri Manchester Unitedu, enem od velikanov nogometnega Otoka, obrambni steber Jaka Bijol po že imenitnih izkušnjah na tujem (CSKA Moskva, Hannover, Udinese) pripada taboru Leeds Uniteda, prav tako tradicionalnega kluba z lepo bazo navijačev v domačem Yorkshiru.

Oblakov Atletico ni dobro startal v novo sezono. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Toda ne enemu niti drugemu za zdaj ne gre po željah in načrtih. Šeška vnovič ni bilo v udarni enajsterici med »rdečimi vragi«, na igrišče je vstopil v 72. minuti, sprožil dva strela k vratom Burnleyja, na seznamu strelcev pa ga v tej sezoni angleškega prvenstva še ni. Manchester Utd se je po zadnji pokalni blamaži ob porazu pri četrtoligašu Grimsbyju tokrat le izognil novemu spodrsljaju, rešitelj pa je bil za končnih 3:2 z enajstmetrovke v 97. minuti. Portugalski as je bil po analizi Daily Mirrora najboljši na igrišču, prejel je oceno 8. Našega zvezdnika so pri omenjenem časniku za dobrih dvajset minut v igri ocenili s šestico.

Bijolov Leeds se je doma pomeril z nesojenim Šeškovim Newcastlom – 0:0. Slovenski reprezentant je ostal na klopi za rezervne igralce, tudi zanj bi bil – podobno kot za Šeška – dobrodošel viden učinek na prihajajočih dveh tekmah izbrane vrste. Potrebuje samozavest, obenem tudi predstave v kvalifikacijah za mundial ne bodo minile neopazno pri strogih klubskih delodajalcih. Na dlani pa je, da oba čaka še zelo zahteven boj za dokazovanje in minute na igriščih prestižnih angleških nogometnih aren.

Uvod v sezono pod pričakovanji

Pri kapetanu slovenske izbrane vrste Oblaku je zgodba drugačna. Njegova št. 1 je v vratih madridskega Atletika že dolgo zacementirana, uživa ogromno zaupanje tako med stroko kot tudi armado navijačev. Res pa je, da so njegovi rdeče-beli v sezono startali prav bledo. Dve točki za dva remija na skupno treh tekmah predstavljata krepko manj od pričakovanj, Atletico je po sobotnem remiju pri Alavesu (1:1) zdaj komaj na 16. mestu lestvice, Oblaka so – tako kot vsi pri moštvu z izjemo Giuliana z dvema zvezdicama – pri vodilnem španskem športnem dnevniku Marca ocenili z eno zvezdico.

Brdo, Ljubljana, Basel Za slovensko nogometno reprezentanco se začenjajo kvalifikacije za SP, ki bo od 11. junija do 19. julija 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. Kekovi izbranci se bodo prvič v novi sezoni zbrali danes na Brdu pri Kranju, kjer bodo vadili do četrtka. Dvoboj s Švedsko bo v petek ob 20.45. Ob tej uri bo nato v ponedeljek (8. t. m.) tudi tekma s Švico v Baslu.

Precej bolj nasmejan pa je bil Tomi Horvat, najboljši akter 202. graškega derbija GAK – Sturm (0:3). Pri prvem je igral Horvatov prekmurski rojak Tio Cipot, Sturmov črno-beli dres nosi omenjeni najboljši igralec in obenem strelec imenitnega drugega gola z roba kazenskega prostora kot tudi Jon Gorenc Stanković. Oba sta seveda vnovič na Kekovem seznamu, vedrina ju bo spremljala na poti na današnji zbor po gladki zmagi v mestnem derbiju na razprodanem stadionu s 16.400 gledalci. Sturm je po štirih krogih na tretjem mestu (9 točk), pred njim sta vodilni Salzburg (11) in Rapid (10).