Narobe svet: nogometaši bi odstavljali selektorja

Škodljiva tendenca

Jan Mlakar je v sezoni 2019/20 grel klopi različnih angleških nižjeligašev, med živimi ga je ohranjal Primož Gliha z vpoklici v selekcijo U21. FOTO: Tadej Regent

Odlični rezultati Glihove ekipe

Mlakarja vrnil med žive prav on

»Zaradi dlje trajajočih problemov smo igralci skupnega mnenja, da se selektorja slovenske mlade reprezentance g.(v nadaljevanju: selektor) zamenja. Spodaj navajamo razloge za našo odločitev.«To je začetni del pisma, ki so ga člani mlade slovenske nogometne reprezentance (U21) na pobudo kapetanaposlali Nogometni zvezi Slovenije (NZS) oziroma njenemu generalnemu sekretarjuin športnemu direktorju, objavljeno je bilo na portalu Nogomanija, pozneje pa v večini slovenskih medijev z izjemo medija, ki Glihi najmočneje nasprotuje. Reprezentanti so navedli več argumentov za domnevno »nevzdržne« razmere in sklenili poziv s trditvijo, da »ne bodo več igrali za slovensko reprezentanco, dokler jo bo vodil Primož Gliha«.Zadeva ni precedenčna, ne nazadnje je vsaj posredno prišlo zavoljo podobnega pritiska enega igralca na NZS tudi do menjave članskega selektorja, toda na medijsko bolj sprejemljiv način, ker v ozadju ni bilo interesa menedžerskih lobijev kot pri rušenju Primoža Glihe. Morda prehajamo v položaj, v katerem bodo o ustoličenju selektorjev, njihovih (ne)kompetencah in posledično zamenjavah odločali kar igralci.Če prezremo, da je to v koliziji celo s statutom NZS, gre v resnici za škodljivo tendenco, ki ne bi prinesla nič dobrega, če bi prerasla v trend. Igralci naj igrajo, selektor naj jih izbira in vodi, NZS pa naj ocenjuje, ali to prinaša rezultate. Tako je v vsakem resnem poslu in nogomet je že dolgo predvsem – posel. Saj nogomet ni Labodje jezero niti na tekmah rekreativne lige na Ježici, kaj šele v profesionalizmu, v katerem zmagujejo le psihofizično najbolje pripravljeni atleti.Reprezentanti so v pismu očitali selektorju, da vlada s pretrdo roko in ob tem pogosto žali igralce ter posega v njihovo integriteto. Vsi štirje sodelavci selektorja () so zanikali, da bi Gliha v njihovi navzočnosti žalil katerega koli nogometaša v času katere koli reprezentančne akcije, enako pa so nam v pisni obliki zatrdili nekateri igralci.Igralci bodo morali razčistiti tudi med seboj. Od številnih reprezentantov smo denimo izvedeli, da je več aktualnih članov ekipe (torej ne takšnih, ki ne morejo več igrati v selekciji U21) prispevalo svoj podpis le zato, ker so tako »storili vsi, čeprav nimamo nič proti selektorju, ki korektno opravlja svoje delo«, eden pa podpisa sploh ni prispeval, čeprav so ga k temu nagovarjali pobudniki puča.Še najmočneje bode v oči argument, da »nasprotnikov ne analiziramo in se na njih primerno ne pripravimo«. Primož Gliha je v resnici v zadnjem obdobju nanizal fantastične rezultate, ki so neprimerljivi z dosežki katerega koli njegovega predhodnika od leta 1991, vsekakor pa so popolnoma nerealni.Zakaj? Mlada reprezentanca je končala zadnji ciklus bojev za EP na 2. mestu zgolj za Francijo, pet točk pred Črno goro in še točko več pred Bolgarijo. Druščina iz polprofesionalne 1. in amaterske 2. SNL je edina vzela točko Franciji U21, ki velja na trgu približno 400 milijonov evrov, približno trikrat več od članske reprezentance...Po tem ciklusu? Slovenija ne igra v kvalifikacijah za euro 2021, saj je UEFA zaupala turnir prav nam in Madžarom. Ekipa zato igra prijateljske tekme, prav Gliha pa je – tudi za ceno kritik ob morebitnih porazih – vztrajal, da so njegovi tekmeci iz najvišjega razreda v Evropi. Le tako bi namreč dobil odgovore, kam njegov kolektiv spada leto dni pred eurom.Iztržek? Zmagi v Švici in nad Madžari, izbrana vrsta pa neporažena tudi v tekmah s Francijo, Anglijo in Portugalsko. Kaj bi šele bilo, če bi se na te favorite »ustrezno pripravili«, kot namigujejo igralci? Močnejših na stari celini ni in v resnici je izbrana vrsta dovolj tekmovalna, da bi lahko opozorila nase tudi na elitnem turnirju stare celine, četudi je moral Gliha v zadnjih dveh letih pogosto klicati igralce iz 2. SNL, ker jih v 1. SNL enostavno ni bilo dovolj mlajših od 20/21 let. Ali drugače: Slovenija U21 je v zadnjih štirinajstih tekmah izgubila le dvakrat, nazadnje najtesneje z Italijo (1:2).Gliha ne izstopa le po odličnih rezultatih, pač pa tudi po neposredni komunikaciji. Pri nas je priljubljeno govoriti, da je »svet pravičen in lep, v državi ni lačnih, vsi pa se imamo radi«. Ko je dan pred odločilnimi tekmami slovenskih klubov v Evropi opozoril na padec kakovosti v ligi, je šlo to mnogim v nos, dan po ničnem izplenu klubov v Uefinih pokalih pa je prišlo do novega padca klubskega nogometa: po novem kotira na klavrnem 38. mestu na Uefini lestvici.Gliha v resnici izstopa tudi po tem, da je doslej brezpogojno zaupal Janu Mlakarju, ki je zašel na stranski tir v večini klubov, v katerih je igral za člane, a ga je ohranjal pri življenju prav z vpoklici v reprezentanco U21. Tudi v minuli sezoni je grel klopi različnih klubov v angleških nižjih ligah, v reprezentanci pa bil za to nagrajen s kapetanskim trakom. Mlakarja in podobne je vrnil na radarsko sliko stare celine prav selektor mlade reprezentance.