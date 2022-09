Napočil čas za maraton na ledu

Ko napoči drugi septembrski konec tedna, oživijo dvorane z zemljevida razširjene avstrijske hokejske lige. Nekatere že kakšen teden ali dva prej, ob začetku tekmovanja v ligi prvakov. In med njimi je bila tokrat prvič tudi Olimpija. Toda zdaj je pred njo začetek najpomembnejšega klubskega tekmovanja: ICEHL je namreč maraton, ki traja od septembra do pomladi, za uvod bodo zmaji gostovali v nedeljo v Bolzanu.

Ko je prvič avstrijsko ligaško tekmovanje odprlo vrata za vstop tujega kluba, jeseni 2006, je čast vabila doletela hokejsko Slovenijo. Edini vizum, ki je bil na voljo, so prejeli državni prvaki, takrat hokejisti Jesenic z zasedbo kakovostnih domačih reprezentantov, tremi okrepitvami iz Severne Amerike ter Matjažem Kopitarjem na klopi, zdaj selektorjem risov. Leto pozneje sta se zgodbi priključila še Fehervar in Olimpija, slednja se je že v prvi sezoni uvrstila v veliki finale.

Pozneje je sledila širitev lige na Hrvaško, v južnotirolski del Italije, tudi na Češko in Slovaško. In ICEHL danes? Marsikaj se je dogajalo, na tem zemljevidu že desetletje ni več Jesenic, še precej hujše hokejsko sesutje so pozneje doživeli v Zagrebu, nazadnje sta z vlaka izstopila Znojmo, moštvo s češkega juga tik ob meji z Avstrijo, ter na silo skrpana umetna bratislavska tvorba.

Tujci še dolžniki

Toda tekmovanje ohranja pridih mednarodnega, zdaj se je druščini kot novi klub iz tujine pridružil Asiago, nazadnje zmagovalec alpske lige. Pa čeprav so bili jeseniški železarji kot poraženci zelo napete finalne serije za vodstvo ICEHL takrat celo bolj zaželeni kot Asiago, saj so geografsko bližje večini udeležencev, imajo precej bolj prostorno dvorano in povrhu še izjemno tradicijo.

Klubi v ICEHL 2022/23 SŽ Olimpija (Slo), Fehervar (Madž), Asiago, Bolzano, Brunico (vsi Ita), Graz, Innsbruck, KAC, Linz, Salzburg, Vienna, Vorarlberg, VSV (vsi Avs).

Toda ker pri klubu v Podmežakli ni bilo denarnega zagotovila lokalne skupnosti in pokroviteljev o višjem proračunu, ki ga zahteva nastop v tem najmočnejšem regionalnem hokejskem tekmovanju, so Gorenjci ostali v alpski ligi. Olimpija? Nazadnje postavljena letvica je visoka. V prejšnji sezoni, svoji prvi v ICEHL, se je tivolsko moštvo uvrstilo v končnico, tam pa po hudem proti VSV v Beljaku izgubilo na 7. tekmi četrtfinala. Zdajšnje moštvo, še naprej s trenerjem Mitjo Šivicem in kapetanom Žigo Pancetom, naj bi bilo podobno prejšnjemu, sodeč po videnem v ligi prvakov, pa morajo za konkurenčen boj tuji novinci pokazati več. Tekmovanje, v katerem je udarni favorit Salzburg, se bo začelo danes, zmaji so v uvodnem krogu prosti, po nedeljskem startu v Bolzanu pa bodo prvič igrali doma v nedeljo, 25. t. m., proti KAC iz Celovca.