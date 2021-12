Napadla bo, ko bo najbolj štelo

Lepa bera v olimpijski sezoni naše vodilne smučarske tekačice Anamarije Lampič se nadaljuje. Tretjič zapored se je namreč uvrstila na stopničke sprinta med svetovno elito, tretjič zapovrstjo na 3. mesto, tokrat povrh na uvodni tekmi odmevne novoletne turneje.

Na štartu to pot ni bilo vodilne sprinterke dosedanjega dela sezone Maje Dahlqvist, boljši od slovenske junakinje sta bili Američanka Jessica Diggins in Norvežanka Mathilde Myhrvold. V slovenskem taboru so sicer upali na ponovitev zadnje zgodbe iz Dresdna, ko so imeli na mestnem sprintu ob reki Labi kar dve finalistki. Dejansko je bilo to sprva močno upanje, saj sta se tako Anamarija kot Eva Urevc brez težav in zapletov uvrstili v izločilne boje, vendar pa se je nato zataknilo s počutjem slednje, ki je v tem dnevu ni bilo več na štartni črti. In sodeč po zdravstvenih težavah tako pri 26-letni Gorjanki kot tudi Mihi Šimencu, ki ju danes ne bo na tekmi na razdaljo, nikakor ne bi presenetilo, če bi oba predčasno sklenila to novoletno turnejo.

Tako pa ostaja edino upanje za odmevne nastope tudi v prihodnje ena osrednjih osebnosti našega zimskega športa v olimpijski sezoni – Lampičeva je tudi v včerajšnjih nastopih potrdila konkurenčnost, ima hitre smuči, telesno je dobro pripravljena, taktično zrela in zdaj tudi v drsalnem koraku enako močna kot v klasičnem, v katerem je bila nekoč uspešnejša. Malenkosti so odločale v zanimivi finalni predstavi prve tekme novoletne tekaške turneje, v kateri se je dolgo borila s staro znanko Digginsovo za vrh, nakar je obe s silovitim finišem s strani presenetila omenjena Norvežanka. Prehitela je našo reprezentantko, še kakšen meter ji je zmanjkal, pa bi ujela še ameriško tekačico.

Pred OI še v Planico

»Moram biti zadovoljna in ponosna. Stopničke so stopničke, to najbolj šteje. Tega mi nihče ne more vzeti. Seveda pa si želim tudi več, torej za začetek kakšno drugo mesto, a recimo, da potrpežljivo čakam in napadem takrat, ko bo najbolj pomembno,« je strnila misli v cilju lastnica malega kristalnega globusa za zmago v sprinterski razvrstitvi prejšnje sezone. Po Davosu in Dresdnu se je tako še na uvodni švicarski postaji novoletne turneje uvrstila na 3. mesto, visokih ciljev ne skriva niti na naslednjem sprintu, ki bo na silvestrski petek v Oberstdorfu, jasno pa je, da si je za to sezono – podobno kot tekmice – najbolj podčrtala olimpijske igre.

V primerjavi s tujimi tekačicami pa bo za Anamarijo posebna tudi planiška predstava: prvič po decembru 2019 se bo smučarska elita spet zbrala v Zgornjesavski dolini, na generalki svetovnega nordijskega prvenstva 2023 pa – žal – 22. in 23. januarja prav prazničnega ozračja ne gre pričakovati, saj je zaradi ukrepov proti širitvi virusa zelo vprašljivo, kako bo s številom obiskovalcev. Toda najprej je seveda treba pospraviti pod streho novoletno turnejo, nato našo vodilno tekačico čakajo še temeljite višinske priprave v Italiji, ki ji bodo že predstavljale bazo tudi za olimpijski sprint, ta bo višje od katere koli klasične evropske postaje – na 1800 m nadmorske višine. Podobno kot v Sočiju, kjer je kolajno v tej disciplini osvojila Vesna Fabjan.