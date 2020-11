Namesto zased bitka na izčrpavanje

Ne bo se ponovil Tour

V Madridu tudi Bujakova in Pintarjeva

Ta konec tedna se ne bo končala samo letošnja moška svetovna serija, temveč tudi ženska. Vzporedno z zadnjimi dnevi 75. Vuelte bo potekala dirka challenge by La Vuelta, ki je bila v zadnjih letih enodnevna, tokrat bodo prvič na sporedu tri etape, današnja od Toleda do Escalona (82,8 km), jutrišnja vožnja na kronometer v Boadilli del Monte (9,3 km) in nedeljska po madridskih ulicah (98,6 km). Med kolesarkami italijansko-slovenske ekipe Ale BTC Ljubljana bosta na startu slovenski reprezentantki Eugenia Bujak in Urška Pintar, ki ju bo v spremljevalnem avtomobilu vodil športni direktor Gorazd Penko. Madridske oblasti so prebivalce pozvale, naj zaradi slabega epidemiološkega položaja nedeljsko kolesarsko dogajanje spremljajo od doma in ne ob trasi, ki jo bo varovalo 535 policistov.

Po zmagi v vožnji na kronometer v 13. etapi, po kateri je spet oblekel rdečo majico vodilnega na dirki, so tekmeci napovedovali napade na, a jih niti v najdaljši 15. etapi (v sprintu je zmago slavil Belgijec v dresu ekipe UAE) nismo dočakali. Trasa in razmere v Španiji so marsikomu odvzele borbenega duha, Vuelta se je v zadnjih dneh sprevrgla v bitko na izčrpavanje.To je razumljivo, kolesarje le še trije dnevi ločijo od konca dirke in tudi nenavadne koronske sezone 2020, v kateri so prireditelji v tri mesece in pol poskušali stlačiti levji delež v običajnih razmerah desetmesečnega tekmovalnega koledarja. K njihovi svežini ni pripomogla kar 230,8 km dolga 15. etapa s petimi gorskimi cilji, močnim nasprotnim vetrom in temperaturami nekaj nad 10 stopinj Celzija, za piko na i še dežjem v zadnjih 40 km.Na srečo je tekmovalna žirija nevtralizirala zadnje 3 km, v katerih je šlo le še za etapno zmago, ne pa tudi za čase v skupnem seštevku. »Bil je zelo zahteven dan, vesel sem le, da je za nami. Na kolesih nismo uživali, šlo je hitro, bilo je hladno in deževno. Dobro, da so na koncu nevtralizirali etapo, da ni bilo nepotrebnega tveganja,« je po še enem odkljukanem dnevu v rdeči majici povedal Roglič.Tovrstne preizkušnje niso prijetne za nikogar, gotovo pa so za pomočnike bolj naporne kot za njihove kapetane. Roglič na španskih cestah spet uživa izjemno podporo drugih kolesarjev Jumba Visme, ki zanj režejo zrak, mu nosijo hrano in pijačo, zanj narekujejo tempo, ki mu najbolje ustreza … »To so dnevi, ki vzamejo veliko moči in jih moramo preživeti. Čeprav se to po profilu etape in rezultatih ni videlo, je bila 14. etapa za nas ena najtežjih doslej, od starta do cilja je šlo na vso moč. V 15. etapi smo prekolesarili še 30 km in 1000 višinskih metrov več. To niso preizkušnje, v katerih bi kdo izgubil ali pridobil čas, vendar vsekakor utrujajo,« o dnevih pred odločilno jutrišnjo bitko na vzponu na Covatillo pravi, eden od najbolj izkušenih Rogličevih pribočnikov.»Nikoli ne moreš predčasno razglasiti zmagovalca, vendar sta tako Roglič kot ekipa močna in samozavestna,« se rdečega zaključka v Madridu nadeja 30-letni Novozelandec, ki je bil tudi del zasedbe, ki je neumorno delala za Rogliča na Touru, na koncu pa nejeverno spremljala dogajanje v vožnji na čas v 20. etapi, v kateri mu je rumeno majico slekel. »To pot se nam ne bo ponovil Tour,« je pribil, Američan, ki slovenskega zvezdnika na najtežjih vzponih v zadnjih treh tednih še nikoli ni pustil na cedilu.Z Rogličem ga čaka še ciljni vzpon odločilne 17. etape, pred njo pa še en dan izčrpavanja. Današnja najverjetneje deževna 16. etapa ne bo ekstremno dolga (162 km), vendar bosta na poti od Salamance do Ciudada Rodriga tudi dva zahtevna vzpona. Četudi se nihče ne bo lotil Rogliča, ki ima še vedno 39 sekund prednosti pred(Ineos) in 47 pred(Education First), bomo jutri v karavani videli obilico utrujenih nog. Za nameček naj bi na vzponu, ki bo odločil zmagovalca Vuelte, deževalo pri 5 stopinjah Celzija.