Namesto na fronto odhaja spet v ring

Dolgo se je zdelo, da britanski boksarski zvezdnik Anthony Joshua zaradi ruskega napada na Ukrajino zlepa ne bo dočakal povratnega dvoboja z Oleksandrom Usikom, ki mu je konec lanskega septembra s prepričljivo zmago po točkah odvzel naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO. Ukrajinski šampion je namreč kmalu po začetku vojne boksarske rokavice zamenjal z vojaško uniformo in se pridružil enotam teritorialne obrambe v Kijevu. Toda medtem jih je – po temeljitem razmisleku in posvetu z odgovornimi v državi – že tudi zapustil in se odpravil na priprave.

Odločitev, da odpotuje iz domovine, za Usika nikakor ni bila lahka, olajšali pa so mu jo najbližji ter številni prijatelji in navijači. »Prepričali so me, da lahko Ukrajini bolj pomagam s pestmi v ringu kakor z orožjem v Kijevu,« je 35-letni Ukrajinec na družabnih omrežjih razkril, kaj je slednjič pretehtalo, da je v teh težkih časih vseeno privolil v obračun. Ob tem je imel sporočilo za vse, ki obsojajo njegovo odločitev. »Kritiki, želim vam srečo, veselje in mir. Vse se bo zgodilo z božjim blagoslovom, vse za Ukrajino!« je še poudaril svetovni prvak združenj IBF, WBA in WBO.

Fury proti Whytu Še pred revanšo med Anthonyjem Joshuo (24 zmag, 22 s k. o., 2 poraza) in neporaženim Oleksandrom Usikom (19 zmag, 13 s k. o.) bo na sporedu še en spektakularni obračun v težki kategoriji. V Londonu bo namreč britanski šampion Tyson Fury (31 zmag, 22 s k. o., 1 neodločen izid, brez poraza) 23. t. m. branil naslov svetovnega prvaka združenja WBC proti rojaku Dillianu Whytu (28 zmag, 19 s k. o., 2 poraza). Zanimanje za ta dvoboj je tako veliko, da so prireditelji število sedežev na stadionu Wembley povečali na 94.000.

Med drugimi ga je podprl njegov sloviti rojak in kijevski župan Vitalij Kličko. »Oleksandr, za nas boš storil veliko več, če boš izkoristil boksarsko platformo ter pred več 10.000 gledalci ob ringu in milijoni pred televizijskimi zasloni delal reklamo za Ukrajino, kot če boš z brzostrelko tekal naokoli,« je nekdanji ukrajinski šampion položil na srce Usiku pred odhodom na naporne priprave za povratni dvoboj z Joshuo, ki bi se lahko zgodil že čez poltretji mesec.

Kot je razkril Anthonyjev promotor Eddie Hearn, bo njegov varovanec revanšo dočakal že konec junija, najverjetnejši termin za izvedbo obračuna naj bi bil 25. junij. Prizorišče še ni znano, spektakel pa bi radi priredili v Savdski Arabiji, kjer Usiku in Joshui za spopad ponujajo 109 milijonov evrov. »To je eden od možnih krajev za dvoboj, o katerem se zdaj pogajamo,« je potrdil Oleksandrov promotor Aleksander Krasjuk in pristavil, da je od veliko stvari odvisno, kdaj bodo podpisali vse papirje.

»Toda računam, da bomo imeli najpozneje v dveh tednih vse črno na belem,« je še zagotovil Krasjuk.