Namesto k Božičku pod vročo prho

Karavana svetovnega pokala v smučarskem teku je na drugi postaji sezone. Ostala je na evropskem severu, le da se je iz Finske preselila na Norveško. Od danes do nedelje bo tekma v olimpijskem Lillehammerju, nestrpno jo pričakuje ena od junakinj slovenskega zimskega športa. Za Anamarijo Lampič, 26-letnico iz Valburge pri Smledniku na Gorenjskem, bo že današnji dan tisti z oznako D, saj bo na vrsti sprint z drsalnim korakom.

Anamarija, za vami kot tudi vašimi tekmicami je živahen uvodni konec tedna v sezoni. Kako se zdaj, ko ste že nekaj dni na Norveškem, ozirate k tistemu, kar je bilo na Finskem, kjer ste opozorili nase z 8. mestom v sprintu, kolikor vas poznam, pa so vaši cilji za nadaljevanje sezone seveda višji?

»V Ruki na Finskem smo občutili pravi polarni mraz, toda obenem je bil to tisti prijaznejši suh mraz. Tukaj v Lillehammerju je zdaj drugače, pa četudi se je temperatura s tistih 24 stopinj pod ničlo na Finskem tukaj zvišala na –16. A ker je v zraku precej vlage, za nikogar med nami ni udobno. Glede samih tekem pa sem zadovoljna s startom v sezono. Sploh v sprintu, ki je bil na podobni ravni kot lani, četudi sem imela v kvalifikacijah nekaj težav.«

Tekmice pa ne spijo, kajne?

»Zame je vedno najpomembneje, da se moja forma vzpenja, ne gre pa pozabiti, da sem bila še pred 14 dnevi prehlajena. Ne le v sprintu, v katerem sem bila 8., tudi tekme na razdaljo mi predstavljajo izziv. Za začetek sem bila v daljši disciplini malce slabša kot v Ruki lani, a še vedno sem osvojila točke, kar je za začetek zelo spodbudno. Potrebujem pa tekmovalne občutke, moj tempo bo v prihodnjih tednih hitrejši. Res je tudi opazno, da je olimpijska sezona, nekatera dekleta so res že zdaj vrhunsko pripravljena. Sama se držim preverjenega scenarija o postopnem dvigovanju tekmovalne forme.«

Omenili ste, da so na finskem uvodu v sezono tekačice velikih reprezentanc že na visoki ravni. Očitno gre pri njih za selekcijo pred nadaljevanjem sezone, česar pri slovenski vrsti v vašem primeru seveda ni, kajne?

»To že dolgo spoznavam, pravzaprav imajo velike reprezentance gnečo že na svojih izbirnih tekmah, da se sploh uvrstijo v Ruko. Zdaj je posebej opazno, ker je olimpijska sezona še toliko pomembnejša za vsakogar. Mi ne potrebujemo v teh dneh takšne forme, lahko le gradimo.«

Kako bo zdaj v Lillehammerju, za začetek vas čaka sprint z drsalnim korakom?

»Letošnji Lillehammer ne bo takšen kot po navadi, tekmo so namreč prestavili na biatlonski stadion. Zelo malo snega je tukaj, pravzaprav le za vzorec tam, kjer so biatlonci. Še nikoli nismo tekmovali na tej progi, tako da bo za vse to novost. Proga je malo dolgočasna v primerjavi s tisto izvirno, ima pa zelo dolg finiš, dobro minuto, ob vlagi in mrazu zagotovo ne bo preprosto.«

Pa ste bili v Ruki pri Božičku in si zaželeli kakšno lepo darilo?

»Letos ga res nisem obiskala. Bilo je tako hladno, da sem takoj po treningu odhitela v našo kabino, nato pa v hotel bodisi v savno bodisi pod vročo prho ...«