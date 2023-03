Nakamura se vrača v vrh

V Saint Louisu poteka druga izvedba prestižnega ameriškega pokala v ženski in moški konkurenci. Tekmovanje se odvija po sistemu dvojnega izpadanja, ki je v zadnjem času v ZDA vedno bolj popularen. Osem igralk in igralcev se meri v minidvobojih dveh partij standardnega šaha in podaljški s krajšim časom za razmišljanje v primeru neodločenega rezultata. Prvi poraz v tovrstnem minidvoboju še ne pomeni takojšnjega slovesa, pač pa omogoča vnovični preboj do finala prek skupine poražencev.

Glavno privlačnost predstavlja nastop vseh največjih zvezdnikov ameriškega šaha: Fabiana Caruane, Wesleyja Soja, Levona Aronjana, Hikaruja Nakamure in Lenierja Domingueza. Uvodne kroge je najbolj zaznamoval Nakamura, ki je odigral svoje prve partije v standardnem tempu po lanskem juliju, ko je nesrečno končal kandidatski turnir v Madridu. Spomnimo, da je takrat v zadnjem krogu izgubil proti Kitajcu Ding Lirenu, ki ga je na ta način prehitel na drugem mestu in je po odpovedi Magnusa Carlsena prišel tudi do dvoboja za naslov svetovnega prvaka. Nakamura, sicer velik specialist za hitre discipline, pa tokrat na svoji poti do finala niti enkrat ni potreboval podaljšane igre, saj je dvakrat slavil že v klasičnem delu z rezultatom 1,5 proti 0,5. Bil je edini pri moških, ki je uspel zmagati v standardnem tempu, saj so bili vsi drugi dvoboji odločeni šele po podaljških.

Dominacija Krusheve

V uvodnem dvoboju je Nakamura po zmagi z belimi figurami izločil Sama Seviana, nato v polfinalu še Domingueza, potem ko je uspel zmagati s črnimi figurami. Tekmeca je presenetil z izbiro tvegane variante v siciljanski obrambi, nato pa je izkoristil njegovo pomanjkanje časa v zahtevni poziciji, ko mu je uspelo izpeljati učinkovit matni napad. S pridobljeni ratinškimi točkami se je Nakamura na svetovni lestvici ponovno zavihtel v sam vrh. Trenutno je na petem mestu in na ta način tudi najboljši Američan. V finalu ga čaka So, ki je bil v drugem polfinalu po podaljških boljši od lanskega zmagovalca Caruane. Slednji še ni izgubil vseh možnosti, da ponovi svoj podvig, vendar ga čaka težak popravni izpit, saj ga v prvem dvoboju med poraženci čaka Aronjan.

ČRNI NA POTEZI Dominguez– Nakamura, Saint Louis 2023. Kako je črni bliskovito postavil nasprotnikovega kralja pred mat? REŠITEV: 1…Txe3! 2.fxe3 h4 3.gxh4 Dh2+ in pred neubranljivim matom v naslednji potezi (4.Kf1 Dg1#) je beli priznal poraz.

Podobno kot Nakamura na ženskem delu turnirja za zdaj dominira izkušena Irina Krush, ki je na poti do finala zmagala v kar treh od štirih partij. V ponovitvi lanskega finala jo čaka senzacionalna 13-letnica Alice Lee, ki je z vnovičnim prebojem do finala dokazala, da nikakor ni šlo za naključje.