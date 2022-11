Nakamura na prestolu

Na Islandiji se je končalo drugo uradno svetovno prvenstvo v naključnem šahu, imenovanem tudi Fischerjev naključni šah oziroma šah 960 po številu različnih začetnih pozicij, ki so mogoče ob spremenjenem položaju figur na osnovni vrsti. Eden najbolj znanih zagovornikov te različice šaha je bil legendarni Američan Bobby Fischer, ki je v islandski metropoli pred natanko 50 leti v tako imenovanem dvoboju stoletja premagal Rusa Borisa Spaskega in postal svetovni prvak. Splet okoliščin je poskrbel, da sta se tudi tokrat v finalu pomerila Američan in Rus, Hikaru Nakamura in Jan Nepomnjašči.

ČRNI NA POTEZI Nepomnjašči – Nakamura, Reykjavik 2022. Kako je črni prišel do odločilne prednosti? REŠITEV: 1…Txe4! 2.fxe4 Lxc1in črni v vsakem primeru ostane z veliko materialno premočjo. Bodisi po 3.Txd8 Dg5+ 4.Kf1 Txd8, kot je bilo v partiji, ali pa v primeru jemanja 3.Txc1 Dxe4+, ko dobi še trdnjavo na d3.

Njun dvoboj štirih partij s pospešenim tempom za razmišljanje se je končal z neodločenim izidom 2:2. Nakamura je prešel v vodstvo takoj na začetku, ob dveh remijih pa je Nepomnjašči izenačil v tretji partiji. O naslovu je tako odločala zlata partija, v kateri je imel Nakamura z belimi figurami več časa za razmišljanje, a je nujno moral zmagati. V partiji z nekaj zasuki se je na koncu pokazala iznajdljivost Američana, ki se je tako razveselil svojega prvega naslova svetovnega prvaka, čeprav je že več kot desetletje veljal za enega največjih specialistov na svetu za hitre discipline. Tokratni turnir je odigral najbolj zanesljivo in izgubil eno samo partijo. S tem je nasledil svojega rojaka Wesleyja Soja, ki je zmagal na prvem uradnem SP v naključnem šahu leta 2019.

Carlsenu tolažilne stopničke

V senci obračuna za prestižni naslov je potekal nič manj zanimiv dvoboj za tretje mesto med aktualnima svetovnima prvakoma v standardnem ter pospešenem šahu, Magnusom Carlsenom in 18-letnim Uzbekistancem Nodirbekom Abdusattorovom. Slednji je bil prepričljivo najboljši v predtekmovanju in zmagal v eni od dveh predtekmovalnih skupin. V drugi je bil najboljši Carlsen, oba pa sta v polfinalu nato klonila pred finalistoma. V njunem dvoboju za tretje mesto je sicer vodil Abdusattorov, a je Carlsenu uspel preobrat, po katerem si je z rezultatom 3:1 zagotovil tolažilne stopničke. Branilec naslova Wesley So je končal šele na šestem mestu.

Šah

Skupni nagradni sklad je znašal 400.000 dolarjev, od katerih je novi prvak prejel 150 tisočakov. Tako kot pred tremi leti se je na finalnem turnirju pomerilo osem igralcev, od katerih so bili štirje povabljeni, preostali štirje pa so si nastop morali priigrati na spletnih kvalifikacijah, ki so potekale na priljubljenih platformah Chess.com oziroma Lichess.org.