Največja trofeja Luke Božiča bo prijokala septembra

V Augsburgu se bo danes začela nova sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, ki jo slovenski aduti tako kot vedno pričakujejo izjemno ambiciozno. Veliko razlogov za optimizem ima predvsem Luka Božič. Lani je bil drugi v skupni razvrstitvi tekmovanja med kanuisti za Francozom Nicolasom Gestinom, na svetovni jakostni lestvici kategorije C-1 pa zaostaja le za olimpijskim prvakom iz Tokia Benjaminom Savškom. Za oba se hkrati začenja pomemben predolimpijski cikel.

»Na sezono sem se tako kot običajno pripravil nekoliko drugače kot drugi. Ne le zato, ker sem zaradi operacije kolena začel vaditi na vodi šele po novem letu, saj nisem mogel klečati v čolnu. Okoli sebe imam malo večjo ekipo, moj trener Borut Javornik namreč skrbi tudi za kanuistko Aljo Kozorog in še nekaj mlajših slalomistov. To mi ustreza, saj imam družbo, vseskozi pa tudi priložnost za primerjavo. Včasih sicer pride prav, da imaš ob sebi kakšnega vrhunskega tekmovalca, zato sem se v Pauju pridružil pri vadbi Gestinu, v Londonu angleški ekipi, na izbirnih tekmah pa sem vlekel vzporednice s Savškom. Največ pa bodo seveda pokazale mednarodne tekme,« pravi 32-letni as iz Modreja pri Mostu na Soči.

Poleg tekem svetovnega pokala – najpomembnejša bo tretja postaja v domačem Tacnu od 16. do 18. junija – ga čakajo evropske igre v Krakovu, ki bodo prvič štele kot prvenstvo stare celine, od 19. do 24. septembra pa še vrhunec leta, svetovno prvenstvo v Londonu. Na njem ne bodo delili le kolajn, temveč tudi nacionalne kvote za OI v Parizu, posamezna država pa si bo lahko zagotovila največ eno vstopnico v vsaki kategoriji. Podobno je bilo tudi pred igrami v Tokiu, ko je bil Savšek v internih kvalifikacijah uspešnejši od Božiča in se nato vrnil z Japonske z zlato kolajne. Letos pa Primorec, ki že nekaj let živi v Ljubljani, upa, da bo sreča bolj naklonjena njemu. Na OI je sicer že tekmoval v Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016, vendar v dvojcu s Sašem Taljatom. Med posamezniki še vedno čaka na ognjeni krst.

Nakupi ga še čakajo

Med svoje največje uspehe sicer lahko šteje zlato kolajno na svetovnem prvenstvu 2014 v navezi s Taljatom in bronasto na mundialu 2019 med posamezniki, skupno je na članskih SP in EP osvojil 15 odličij v posamični in moštveni konkurenci. Konec septembra pa pričakuje največjo »trofejo« doslej. Z življenjsko partnerico Tajo bosta namreč pozdravila rojstvo njunega prvega otroka.

»Po prvem delu tekmovalne sezone se bom osredotočil na veseli dogodek, na vrsto bodo prišli tudi obvezni nakupi, s katerimi doslej nisva hitela. Otrok bo najverjetneje prišel na svet nekje med svetovnim prvenstvom in zadnjo tekmo svetovnega pokala v Parizu,« je pojasnil ponosni skorajšnji oče, ki ima za seboj pisano športno pot. Preizkusil se je v številnih panogah, od nogometa do smučanja, pristal pa v kanuju, v katerega ga je zvabil prijatelj. »V njem sem ostal zaradi družbe in lokacije, saj je bil kajakaški klub najbližje domu. In ni mi žal,« priznava Luka Božič.