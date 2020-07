Najstrelec: naš Mitja, Ante ali Dario?

Naslov prvaka šteje

Lotrič je najraznovrstnejši

Celje točko za vodilno Olimpijo

Izid 32. kroga – Celje : Domžale 4:1 (500 gledalcev, Luka Kerin 37., Mitja Lotrič 51., 89., Dario Vizinger 73.; Nikola Vujadinović 42.), včeraj: Aluminij : Bravo, Mura : Triglav; danes: CB24 Tabor : Maribor (18), Olimpija : Rudar (20.15); vrstni red: Olimpija 62, Celje 61, Maribor 58, Aluminij 51, Mura 47, Bravo 41, Domžale 36, CB24 Tabor 34, Triglav 31, Rudar 10.

Še ena spektakularna igra, začinjena z dvema prefinjenima goloma, ter zadeteksta izpostavila še dve nogometni bitki v slovenskem prvenstvu. Sta povezani: kdo bo najboljši strelec in bržkone tudi igralec sezone 2019/20. Celjana sta svoje že opravila v prvi tekmi 32. kroga proti Domžalam, zdaj čakata še na današnji učinek prvega strelcaDalmatincu se ponuja prvovrstna priložnost, da z golom ali dvema, tremi in tudi kakšno podajo izboljša svoje izhodišče za finiš. V Stožice namreč prihaja zadnjeuvrščeni Rudar. Celjana sta bila v zmagi s 4:1 proti Domžalam vnovič izstopajoča posameznika. Tudi zato si boljšega zaključnega prvenstvenega dejanja, kot je derbi med prvim in drugim, ki bo odločal o prvaku, najboljšem strelcu in igralcu prvenstva, ni mogoče zamisliti.Takšen razplet je tako rekoč na dosegu rok. Z manjšo, a pomembno opombo; Celjani ne smejo izgubiti v štajerskem derbiju v nedeljo v Ljudskem vrtu. Razplet z zmago nakazuje sanjsko zadnje dejanje. Celje in Olimpija bi utegnila v 36. krogu, 22. t. m., na stadionu Z'dežele uprizoriti bitko vseh bitk, v katerem bodo sablje prekrižali še trije najbolj izstopajoči mušketirji sezone in najboljši posamezniki dosedanjega dela prvenstva: Vukušić, Vizinger in Lotrič. Tretji klub v troboju za prvaka, Maribor, nima posameznika za naslov najboljšega strelca ali najkoristnejšega igralca sezone (MVP).V troboju igralsko zelo raznolikih napadalcev bi utegnil jeziček na tehtnici na zmagovalno stran nagniti naslov državnega prvaka. Zato je najstarejši od trojice mušketirjev – četrtega ni niti približno blizu – 29-letni Olimpijin Dalmatinec iz Sinja v rahli prednosti. Po hokejskem seštevku golov in podaj s tekmo manj (30:31) zaostaja za tri točke za rojakom iz Medžimurja in Čakovca: Vukušić je pri 29 točkah za 22 golov in sedem podaj, 22-letni (zanimivo, oba sta rojena junija, Ante 4., Dario 6.) Vizinger pri 32 točkah za 21 golov in 11 podaj.Njun edini slovenski izzivalec, 25-letni Prekmurec Lotrič, ima le točko manj od zeleno-belega tekmeca Vukušića in je zbral 18 golov ter 10 podaj. Vukušića v vlogo glavnega favorita izpostavljajo tudi uvidevni soigralci, saj ga nenehoma zalagajo z žogami, hkrati je pod taktirko trenerjaznova prvi izvajalec enajstmetrovk. Za Vukušića in Vizingerja je še en velik izziv preseči dosežekiz prve sezone 1. SNL, ko je bil napadalec Olimpije najboljši strelec z doslej največ doseženimi goli v eni sezoni, 29.V vseh dosedanjih slovenskih prvenstvih so klasični napadalci le dvakrat potegnili krajšo v kategoriji najboljših strelcev. Prvič je to bilo v sezoni 2011/12, najboljši je bil(22 golov), drugičv sezoni 2015/16 (17 golov). Toda Vršič in Kronaveter, ki izvorno spadata med zvezne igralce, starejša, kot sta bila, sta se tudi vidno bližala položaju drugega napadalca, po slogu igre nista podobna celjskemu napadalnemu zveznemu igralcu Lotriču.Nizkorasli in nadležni Prekmurec je od vseh kandidatov daleč najbolj raznovrsten in zabija atraktivne gole z obema nogama ter tudi duhovito podaja. Njegov radij gibanja je po vsem igrišču in je hkrati tudi eden od ključnih ustvarjalcev igre, plejmejker. Med vsemi tremi je Vukušić najbolj usmerjen proti tekmečevim vratom, medtem ko Vizinger velja za izjemno gibljivega v napadalnih akcijah, nesebičnega, a tudi tehnično najbolj dovršenega igralca, ki mu morda manjka več egoizma.