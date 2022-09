Najprej na progo Urška, nato njen Tadej

Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki se bo jutri začelo v Avstraliji, bodo v osmih tekmovalnih dneh podelili 13 kompletov kolajn. Bo katera končala tudi v Sloveniji, ki malodane le na tem tekmovanju v zadnjih letih ni potrdila statusa velesile? Upati je, da bomo pritrdilni odgovor dobili že jutri, ko se bo s startne rampe vožnje na čas spustil Tadej Pogačar. Pogi ne bo prvi iz 17-članske slovenske vrste, ki se bo podal na progo v Wollongongu v Novem Južnem Walesu.

To bo njegova zaročenka Urška Žigart v ženski vožnji na čas, s katero bodo ob 1.35 po slovenskem času odprli boje za mavrične majice. Četudi ne bo merila tako visoko, bo morala opraviti z enakim izzivom kot njen srčni izbranec – dvema 17 km dolgima krogoma z zavitim uvodnim delom, kratkim vzponom na Mount Ousley (600 m, 7,2-odstotni povprečni naklon) in bolj kot ne ravninskimi zaključnimi 5 km. Vse skupaj bo o najboljših na svetu odločalo 34,2 km ceste s 312 višinskimi metri.

Pogačar, ki bo nastopil, ko se bo pri nas že zdanilo (moška preizkušnja se začne ob 5.40, svetovnega prvaka bomo dobili malo po 9. uri), bi si želel zahtevnejši prerez proge. Morda nekaj podobnega olimpijski preizkušnji iz Tokia (44 km in skoraj 800 višinskih metrov), na kateri je Primož Roglič lani v velikem slogu osvojil zlato. Ali pa približek ure resnice na SP v Bergnu 2017, ki se je končala s 3,4 km dolgim vzponom, na katerem si je Rogla prikolesaril srebro. To je doslej zadnja kolajna na SP slovenskih kolesarjev, ki so vmes serijsko zmagovali na tritedenskih, enotedenskih in enodnevnih dirkah.

Zdi se, da je le vprašanje časa, kdaj bodo zlomili urok mavrične majice, na katero bo Pogačar bolj odkrito startal na cestni dirki čez dober teden dni. Nedavna zmaga v Montrealu, za katero je v sprintu ugnal Wouta van Aerta (kronometer bo izpustil), ga je postavila v vlogo vročega favorita, v vožnji na čas pa vendarle kotira malenkost nižje.

V švicarskem sendviču

Stavnice, ki napovedujejo boj za zlato med dvakratnim svetovnim prvakom Filippom Ganno in svežim belgijskim zmagovalcem Vuelte Remcom Evenepoelom, ga postavljajo na 4. mesto, v švicarski sendvič. Če je njihova napoved prava, se bo Pogačar za bron boril s Stefanom Küngom in Stefanom Bisseggerjem, ki sta letos Švici na EP prikolesarila dvojno zmago. Hitrejša sta bila tudi od Ganne, ki pa najbolje pripravljen pride na SP, na katerem ima priložnost, da se v klubu trikratnih svetovnih prvakov pridruži Tonyju Martinu, Fabianu Cancellari in Michaelu Rogersu. Bi mu račune lahko vendarle prekrižal Pogačar, ki je bil od postavnega Italijana hitrejši na obeh vožnjah na čas letošnjega Toura?

»Tadej ima možnosti. Ne gre za povsem ravninsko progo, na kateri bi imeli ogromno prednost veliki motorji, kot je Ganna. Avstralci so pripravili zelo tehnično progo, z veliko zavoji, kar gre Pogačarju na roko,« je optimističen slovenski selektor Uroš Murn.