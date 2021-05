Najprej Domžale, potem Maribor

Maribor v Kopru že prvak? Današnji pari 35. kroga 1. SNL: Mura – Domžale (15.), Koper – Maribor (17.15), Gorica, Aluminij – Bravo (včeraj); vrstni red: Maribor 60, Olimpija 59, Mura 57, Domžale 54, Bravo in Koper po 42, CB24 Tabor 41, Aluminij 39, Celje 37, Gorica 26.

Žiga Kous je bil že pred desetimi leti v črno-belem moštvu. FOTO: Tadej Regent

Kdo bo potegnil krajšo v bitki za uvrstitev v kvalifikacije za nogometno konfederacijsko ligo, Mura ali Domžale? Za Sobočane je še ena uganka več, bodo Domžalčani v 35. krogu 1. SNL razblinili sanje o šampionski bitki v zadnjem kolu v Ljudskem vrtu? Današnji derbi tretjega in četrtega je najmočnejša tekma in v njej bo imel pomembno vlogo otrok črno-belih iz Fazanerije in Gradišča. Pred leti se je 29-letni bočni branilec preizkusil tudi pri Domžalah.»Običajna, ko gre za njegov način dela, na katerega smo se že navadili. Nič posebnega ni, počivamo v domačem okolju in se poskušamo čim bolj sprostiti ter hkrati osredotočiti na tekmo. Dobro vemo, kaj moramo narediti, kaj nam pomeni zmaga in kaj ta tekma prinaša. Cilj je zmaga, za katero ne bo treba krvaveti, če bomo igrali, kot znamo. Četudi so Domžale zelo kakovosten tekmec.«»O tem se je mogoče le pogovarjati, dejstva pa so takšna, da smo moštvo, ki deluje po natančno načrtovanem ustroju, ki ima strokovno odlično podlago. Res je, da se nam stvari vselej ne izidejo, kot bi si želeli, toda ko bi potegnili črto, bi prišli do ugotovitve, da imata naš red in disciplina v igri rep in glavo. Na igrišču delujemo kot moštvo z veliko začetnico. Da, marsikaj bi se lahko obrnilo tudi drugače, toda to že sodi v besedičenje, kaj bi bilo, če bi bilo. Smo zraven, radi bi bili prvaki, delamo po najboljših močeh in to je naša realnost.«»Saj še nismo izpadli iz boja za prvaka, še vedno imamo možnosti. Ampak se tudi zavedamo, da pot do tekme, ki si jo vsi zelo, zelo želimo, pelje le prek sredine proti Domžalčanom. To bo bitka, ki nam lahko ogromno da in povsem spremeni naše izhodišče. Če jo zmagovalno spravimo pod streho, potem bo v Ljudskem vrtu za nas najlažja tekma in prvovrsten spektakel. Sproščena tekma vseh tekem. Ni pa vse v naših nogah, tu je še Olimpija.V odstotkih ima Maribor možnosti za naslov 50, Olimpija 30, Mura 20.«»Sem realen, Mura prehiteva svoje načrte. Tretje leto zapored smo v slovenskem vrhu in vsako leto je uspešnejše. Takšna pot ali gradnja moštva traja dlje, naša razvojna in rezultatska pot pa je res hitrejša. To je moje razmišljanje in mislim, da je pravilno. Kot vsak športnik si želim zmagovati, ker zmage tudi največ štejejo.«»Očitno mi zelo ustrezata način igre in igralni položaj. Sem v najboljših letih, izkušnje mi gredo v prid, trdo sem treniral in marsikaj sem žrtvoval, da sem lahko dosegel takšno raven igre. Število podaj je seštevek vsega dobrega, truda, srčnosti, moštvene kakovosti. Če ne bi bilo golov soigralcev, tudi podaj ne bi bilo.«