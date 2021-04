Najmočnejše slovensko orožje bo Ivan

Medtem ko šport v Sloveniji zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa stoji, se drugod odvija naprej v bolj ali manj nespremenjenem ritmu. V Sofiji se bo, denimo, danes začelo evropsko prvenstvo v tekvondoju olimpijskega združenja WT, na katerem se bo predstavilo tudi šest slovenskih borcev.



Uvodni tekmovalni dan bo na blazine stopil Domen Molj (Pantar Vrhnika, do 54 kg), jutri bo naše barve zastopal Lin Kovačič (KBK Mb, do 63 kg), v soboto bosta poskušala svojo kožo čim dražje prodati Leon Lenart Drašković (Pantar, do 74 kg) in Tilen Ajhmajer (Pantar, do 80 kg), v nedeljo pa si bosta prizadevala čim višje poseči še naša težkokategornika Patrik Divković (Tempo Logatec, do 87 kg) in Ivan Trajkovič (Hwarang Mb, nad 87 kg).



Najizkušenejši slovenski reprezentant je kajpak Trajkovič, ki že ima v žepu vstopnico za poletne olimpijske igre v Tokiu. »Komaj čakam, da bom spet nastopil na večjem tekmovanju. Za menoj so odlične priprave, evropsko prvenstvo pa bo pravi test pred olimpijskimi igrami, saj so se za turnir v Sofiji prijavili vsi najboljši tekvondoisti iz vse Evrope,« je poudaril 29-letni Bistričan, ki ima že dve kolajni s članskih prvenstev stare celine. Na prejšnjem leta 2018 v Kazanu (lanskega v Beogradu so bili prisiljeni odpovedati zaradi zloveščega virusa) je navdušil z bronastim odličjem v kategoriji do 87 kilogramov, pred devetimi leti pa je v Manchestru zablestel z naslovom evropskega podprvaka med najtežjimi tekvondoisti (nad 87 kg).

Zmes mladosti in izkušenj

S srebrno kolajno na tem tekmovanju se lahko pohvali tudi njegov (osebni) trener Jure Pantar, ki je bil v kategoriji do 63 kilogramov drugi v Bakuju 2014. »Ivan, ki je že več let najboljši slovenski tekvondoist, bo zagotovo naše najmočnejše orožje v Sofiji. A je treba vedeti, da to ne bo njegova najpomembnejša tekma v sezoni, saj ga poleti čaka nastop na olimpijskih igrah,« je dal Pantar jasno vedeti, kateri je Trajkovičev glavni letošnji cilj. Da je sposoben ob dobrem dnevu premagati prav vsakogar, je že nekajkrat dokazal tudi Divković.



»Patrik je v vrhunski formi. Pred njim sta dve pomembni preizkušnji, mesec dni po evropskem prvenstvu se bo namreč v Sofiji udeležil še kvalifikacijskega turnirja za Tokio 2021,« je povedal evropski podprvak izpred sedmih let in glede preostalih štirih reprezentantov dejal, da so mlajši in bodo zato v glavnem mestu Bolgarije predvsem nabirali izkušnje. »Domen Molj in Lin Kovačič sta letos še vedno mladinca, Leon Lenart Drašković šele prvo leto tekmuje v članski konkurenci, Tilen Ajhmajer pa drugo. Vsi so se pridno pripravljali za evropsko prvenstvo, pred kratkim so se udeležili tudi mednarodnega tabora v Beogradu, kjer so vadili skupaj z največjimi imeni tekvondoja,« je razkril Pantar in pristavil, da je celotna odprava, ki jo v Sofiji vodita trenerja Dragan Zarić in Goran Divković, odlično pripravljena. »Veselimo se že njihovih nastopov in upamo na dober razplet.«

