Najmlajša svetovna prvakinja v boksu Ema Kozin se vrača v ring!

Ema Kozin najmlajša svetovna prvakinja v boksu, ki je osvojila WBC, WBO, WBF, WIBA, IBA, WIBF, GBU, GBC in WBU bo kmalu spet v ringu.

Njena profesionalna kariera se je začela leta 2016, od takrat pa je zabeležila 26 borb, od tega 24 zmag, 1 poraz in 1 remi. Njena naslednja borba pa bo 4. oktobra na Norveškem, kjer se bo borila s Cecilio Brækhus.

Ema Kozin, boksarska princesa FOTO: Tibor Golob

V soboto, 4. oktobra, bo zadnji zvonec zadonel v dvorani Nova Spektrum v LILLESTRØMU na NORVEŠKEM. Po letu in pol se Ema Kozin končno vrača v ring - močnejša in drznejša kot kdajkoli prej.

Po več kot dveh desetletjih na vrhu svetovnega športa se na norveška tla vrača tudi Cecilia Brækhus, z željo zaključiti kariero v slogu, z močjo in ponosom. Cecilia ni bila nikoli podrta, nikoli nokavtirana, nikoli ustavljena. Zdaj je pripravljena, da se sooči z Emo Kozin, z dvema svetovnima pasovoma na kocki in s celotnim narodom za seboj.

Ema izziv sprejema s ponosom

Ema Kozin, ena najmlajših in najpogumnejših bork, izziv sprejema s ponosom in popolno predanostjo športu, ki ga obožuje.

»Ni večje časti, kot boriti se s Cecilijo v njenem zadnjem dvoboju. Bila je moj vzornik, ko sem začela trenirati - in to ostaja še danes,« je povedala Ema.

Dvoboj bo poklon dvema izjemnima ženskama, najmlajši svetovni boksarski prvakinji v zgodovini Emi Kozin in Cecilii Brækhus, neporaženi šampionki, ki je desetletja predano in odločno sledila svoji strasti. Cecilijino slovo od ringa bo hkrati nacionalno praznovanje in nepozaben trenutek v zgodovini norveškega in evropskega športa.

