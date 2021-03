Najboljši se rodijo in ne vzgajajo

Tudi na Slovaškem življenjski utrip narekujejo protikoronski ukrepi. »Družabno življenje je tako rekoč zamrlo. Sploh ne vem, kaj se dogaja in kako je videti Bratislava. Vem, da tukaj v hokeju deluje slovenski trener, toda moj ritem se vrti le med igriščem in stanovanjem. V naslednjih dnevih bo v veljavi policijska ura od 20. ure naprej. Odprte so le trgovine z najnujnejšimi izdelki. Vse, kar je v povezavi s koronavirusom, je v klubu sicer urejeno do potankosti,« je o tem, kako se na Slovaškem borijo s pandemijo, še povedal Novica Nikčević. V 1. SNL je Nikčević za Izolo, Publikum, Gorico, Korotan, Olimpijo, Koper, Muro in Tabor odigral 184 tekem in dosegel 80 golov. V sezoni 1998/99 je bil s 17 goli prvi strelec prvenstva.

v nogometnem trenerskem zakulisju pravijo, da ima oči za opazovanje in odkrivanje igralcev, ušesa za poslušanje ter pamet za organizacijo in analiziranje tekmecev. Ni naključje, da ima48-letnega sodelavca ob sebi še tretjič na delu na tujem: po Gradcu in Leedsu še v Bratislavi na Slovaškem.Izolan in Sežančan sta uspešen dvojec in lahko že konec tedna, ko bo v Bratislavi gostovala Dunajska Streda, sicer drugouvrščena ekipa tamkajšnjega prvenstva, odpreta šampionski šampanjec. Ob zmagi bi Slovanova prednost pred prvim zasledovalcem znašala praktično neulovljivih 10 točk.»Moje vodilo je preprosto, pomočnik mora biti lojalen, strokoven in imeti lastno mnenje, za katero se je treba zavzemati z argumenti.«»Slovaška liga je kakovostnejša, ker so tujci boljši, ker je več klubov, ki se potegujejo za prvaka. V njej je več denarja in tudi televizijsko je bolje pokrita. Razlikuje se po tem, da tukaj ni toliko v ospredju taktika, je pa zato bolj agresivna, napada se vsako žogo, vrši presing in igra je hitrejša. Pri Slovanu poskuša Darko uveljaviti sodobnejšo igro, še bolj neposredno.«»Da, trenerje imamo boljše., Darko, oni dvigujejo ugled in hkrati dokazujejo, da imamo veliko znanja. Presenečen sem nad tem, da slovaški nogomet nima še večjih uspehov, zaradi veliko večjih denarnih vložkov. Tukaj so stadioni sodobni, naš je sploh vrhunski, res pa je, da vadbena infrastruktura ni veliko boljša.«»O Bajriću ne bi izgubljal besed, on je že zdaj reprezentančni kaliber. izjemen fant je, prihaja v najboljša leta, škoda je, ker ni še bolj drzen. Toda mislim, da je njegov domet močnejša liga. Ožbolt se dviguje in vse bolj utrjuje v moštvu. Ima prednost predin vemo, kako se je v slovenski ligi odrezal Henty. Medveda si je želel trener Visle, toda nanj računamo. Poleti se bo vrnil.«»Čeprav sem bil najboljši strelec, tudi nisem presegel dvajsetice. Je pa razlika. Nekoč smo bili napadalci nenehoma pod pritiskom branilca, bili smo bitke ena na ena. Zdaj je consko branjenje in je lažje zabijati gole. Na koncu pa je odločilna kakovost posameznika. Na dogovor o konceptu, ki bi bil enoten v članski konkurenci, pozabite. Na najvišji ravni velja zgolj konkurenca konceptov, drugače je v mlajših kategorijah. Tu bi se lahko dogovorili za koncept oziroma model, ki bi se ga dalo prenesti v klube. Na reprezentančni ravni je bil odličen in je prinašal rezultate. Toda to je zahteven in dolgotrajen proces. Z vidnostjo pa je takole, tudi oglednik mora imeti sposobnost opazovanja in ocene, kako bi lahko igralca umestil v ligo, klub. Da ga bo ocenil po tem, kar bo videl, in ne po tem, kaj pravi statistika.«»Mislim, da je Šporar iz pravega testa, smolo ima, ker mu na Portugalskem bolj ne zaupajo. Kar zadeva ustvarjanje vrhunskih napadalcev, bom uporabil anekdoto s Hrvaške. Novinarji so vprašali, zakaj trenerji ne morejo ustvariti novega. Odgovor je bil preprost: 'Njega je ustvaril oče.' Najboljši se rodijo in se ne vzgajajo. Imajo veliko naravnega daru in jih je treba le pravilno negovati in usmerjati. Strinjam pa se, da so težave v vadbenem procesu.«