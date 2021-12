Nagrada Messiju, Bavarci ogorčeni

V tej pisani nogometni jeseni je kar nenavaden delovni teden brez bodisi odmevnih reprezentančnih tekem bodisi prestižnih mednarodnih predstav v ligi prvakov, evropski ligi in z našo Muro tudi v novoustanovljeni konferenčni ligi. A pridejo dnevi, ko si nogometni asi namesto športne opreme nadenejo svečana oblačila in se prepustijo slovesnim razglasitvam. Na eni takšnih, za zlato žogo, tradicionalno priznanje najboljšemu nogometašu leta, je spet zablestel Lionel Messi.

Toda če v preteklosti ni bilo pripomb nad lovoriko za argentinskega nogometnega čarodeja, so tokrat predvsem na Bavarskem nekateri kar pihali od jeze: prvi junak nemškega nogometnega prostora, sicer poljski reprezentant, Robert Lewandowski je neupravičeno ostal brez prestižne lovorike!

Okusi so vedno različni, Argentinec je sedmič najboljši nogometaš leta v uradni razglasitvi pod streho časnika France Football, v katerem gre za glasove novinarjev, največkrat iz športnih periodičnih publikacij. »In jaz bi to spremenil. Zdaj mnogi pišejo o neverodostojnosti izbora, glasovali pa so prav novinarji,« se je na družabnem omrežju oglasil upokojeni poljski zvezdnik Zbigniew Boniek, ki je seveda stiskal pesti za rojaka. Slednji ga je na nacionalni lestvici nogometašev za zlato žogo na 2. mestu resda prehitel – Boniek in Kazimierz Deyna sta bila kot 3. doslej najvišje med Poljaki –, toda ta nekdanji zvezdnik reprezentance in Juventusa iz Torina je prepričan, da bi moral prav Lewandowski prejeti prestižno nagrado.

Med vratarji je Jan Oblak zasedel 3. mesto, Samir Handanović pa 10.

Na govorniškem odru je poljskega napadalca tolažil tudi Messi in mu napovedal, da jo bo zagotovo še osvojil, 33-letnik iz Varšave, torej leto mlajši od Argentinca, pa je ostal ob vseh odzivih zelo korekten in niti z besedico ni omenjal nepravičnega razpleta. Očitno je bilo pri zmagovalcu odločilno spoznanje o njegovi prvi reprezentančni lovoriki: s soigralci se je veselil v pokalu Amerike, potem ko je Argentina sredi Ria de Janeira ugnala Brazilijo z 1:0. Prav na tej sloviti Maracani je Messi doživel poraz v finalu mundiala pred sedmimi leti proti Nemčiji.

V tej deželi pa so bili po tokratnem izboru še bolj ostri kot na Poljskem. Zlasti v Bayernovem taboru, kjer je Lewandowski podrl mejnik Gerda Müllerja o 40 golih v eni sezoni bundeslige. Ta klub je resda imel sanjsko sezono lani, ko je ob domačih lovorikah osvojil tudi ligo prvakov, toda takrat zaradi pandemije zlate žoge niso podelili. Marsikdo si je zato mislil, da bo čislana lovorika prišla z zamudo, pa se to ni zgodilo. Ta odličen nogometaš je zelo na videz zelo mirno sprejel razglasitev, bolj jezni so bili videti predstavniki Bayerna – Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić in Julian Nagelsmann. Takoj po koncu pa se je na družabnem omrežju oglasila žena Anna, nekoč vrhunska karateistka, in dala jasno vedeti, kdo je njen zmagovalec ...