Nadaljevanje izjemnega niza?

Beli na potezi

Aronjan – Kramnik, Norway Chess 2017. S katero potezo si je beli zagotovil pomembno točko v boju za prestižno turnirsko zmago?

REŠITEV:

1.Dg5! in beli pride do odločilne materialne prednosti, saj visi črna trdnjava na d8, hkrati pa grozi tudi Lg4 z lovljenjem črne dame.

Elitni turnir Norway Chess, ki bi moral biti le eden od številnih letošnjih odmevnih dogodkov v šahu, je v kriznih razmerah ostal praktično edini, na katerem bomo za pravimi šahovnicami še lahko videli svetovnega prvaka in druge vrhunske igralce. Turnir so sprva predvidevali za junij, po velikih naporih prirediteljev pa se je v novem terminu in v nekoliko spremenjeni obliki začel v ponedeljek. Namesto običajne deseterice tokrat nastopa le šest šahistov, ki se bodo pomerili dvokrožno.Razlog je predvsem zmanjšanje zapletov z zdravstvenimi protokoli, saj so morali vsi nastopajoči, razen obeh domačih predstavnikov, pred začetkom v obvezno 10-dnevno karanteno. Vsi te obveznosti zagotovo niso sprejeli z navdušenjem, Nizozemecje zaradi tega svoj nastop celo odpovedal, tako da so morali poiskati zamenjavo zanj.Norveški šampionnastopa šele na svojem drugem letošnjem turnirju »v živo«. V času, ko se je večina šahovskih dogodkov preselila na svetovni splet, je tudi tam nizal prva mesta kot po tekočem traku. Tekmeci bodo tokrat napadali njegov neverjetni niz več kot 120 partij v standardnem šahu brez poraza, ki ga vzdržuje že dobri dve leti. Na domačem prizorišču mu sicer ni bilo vedno lahko in je v preteklih izvedbah doživel nekaj neprijetnih izkušenj. Prvič je zmagal šele v četrtem poskusu (leta 2016), nato je dvakrat ostal praznih rok.Lani so prireditelji začeli zanimiv eksperiment za zmanjšanje števila neodločenih partij. V primeru remija namreč tekmeca takoj odigrata še t. i. zlato partijo v hitropoteznem tempu, ki zagotovo odloči zmagovalca, saj mora beli z več časa za razmišljanje nujno zmagati, v primeru vnovičnega remija pa se zmaga pripiše črnemu. Tovrstni sistem je Carlsenu pisan na kožo, saj je izjemno uravnotežen v različnih disciplinah.Dodaten čar dajeta turnirju nastopa številke 2 s svetovne ratinške lestvice in Carlsenovega zadnjega izzivalca v dvoboju za naslov svetovnega prvaka, Američana, in ustvarjalnega Armenca. Caruana je januarja prehitel Carlsena za izjemno zmago na tradicionalnem super turnirju v Wijk aan Zeeju, oba z Aronjanom pa sta v preteklosti že slavila tudi na njegovem domačem terenu, Aronjan leta 2017 in Caruana 2018. Atraktivno zasedbo zaokrožujejo tri mlade zvezde svetovnega šaha, 16-letni, najboljši Poljakin domačin, mladinski svetovni prvak iz leta 2017.