Nadal najboljši vseh časov

Sijati mora sonce

Štirje Slovenci pripravljeni V glavnem delu OP Francije bodo nastopili štirje slovenski igralci. Lani se je najvišje uvrstil Aljaž Bedene, ki ga je v 3. krogu izločil Grk Stefanos Tsitsipas, letos pa se bo uvodoma pomeril s Francozom Adrianom Mannarinom, 36. igralcem sveta. V lanski ženski konkurenci je Kaja Juvan izpadla v 2. krogu, tokrat pa jo že za začetek čaka branilka naslova, Poljakinja Iga Šwiatek. Žreb ni bil naklonjen niti Tamari Zidanšek, saj se bo v 1. krogu pomerila z zmagovalko OP ZDA 2019, Kanadčanko Bianco Andreescu. Polona Hercog, ki se je v letih 2010 in 2019 prebila do tretje ovire, lani pa do druge, se bo udarila s 16. nosilko, Nizozemko Kiki Bertens.

V nedeljo bo ljubitelje tenisa razveselil začetek drugega turnirja za grand slam v sezoni, od katerega veliko pričakujejo. Odprto prvenstvo Francije z nagradnim skladom 34,4 milijona evrov bo že 125. po vrsti, vendar bo nekaj posebnega. Na njem se bo vnovič zbrala legendarna trojica, saj se bo št. 1 na lestvici ATPin 13-kratnemu zmagovalcu Roland-Garrosapridružil lastnik 20 lovorik na elitnih turnirjih, ki ni igral na najvišji ravni vse od OP Avstralije januarja 2020. Njihovi mlajši izzivalci pa so vse bolj prepričani, da je na vrhu prišel čas za zamenjavo rodov.Đoković je začel leto z devetim zmagoslavjem v Melbournu, a v naslednjih mesecih ni blestel. Nadal se je medtem mučil tudi na peščenih igriščih, na katerih kraljuje od leta 2005, a čeprav se je v Monte Carlu in Madridu prebil zgolj do četrtfinala po porazih zin, je svojo visoko kakovost potrdil s finalnima uspehoma v Barceloni in Rimu protiin Đokoviću. Pariz je posebna zgodba, ne le zato, ker so včeraj v kompleksu Roland-Garrosa odkrili šestmetrski spomenik z njegovo podobo.V francoski metropoli je doslej okusil le dva poraza, leta 2009 ga je v 4. krogu ugnal, leta 2015 Đoković v četrtfinalu (naslednje leto se je umaknil s turnirja zaradi poškodbe zapestja), zato je le nekaj dni pred 35. rojstnim dnevom favorit tudi v očeh nekdanjega prvega igralca sveta, Šveda»Če nekdo tolikokrat zmaga na istem turnirju, je resen kandidat za ponovitev uspeha. In če na Roland-Garrosu 14 dni sije sonce, je Rafa nepremagljiv. Letos ima morda dodaten motiv, saj bi lahko prišel do 21. trofeje za grand slam. Sam bi torej prevzel vodstvo na večni lestvici pred Rogerjem, ki bo letos dopolnil 40 let, Novak pa bi moral pri 34 letih osvojiti še tri lovorike na največjih štirih turnirjih, da bi ga dohitel.Rafa ni več na vrhuncu kariere, vendar se vsakega dvoboja loti, kot da je njegov zadnji. Pred seboj ima še dve, tri dejavne sezone, a pri tenisu nikoli ne veš, kdaj boš dobil jasen znak za umik,« razmišlja Wilander, ki je v Parizu zmagal v letih 1982, 1985 in 1988 ter skupno osvojil osem naslovov za grand slam, v zadnjih letih pa se je uveljavil kot televizijski analitik Eurosporta. Ne glede na številke meni, da bi lahko Nadala že zdaj opredelili za številko 1 vseh časov.