Nad Šerif z manj strelci, a s precej več streliva

Slovenski nogometni prvaki bodo odšli v izjemno pomembno bitko za jesen pod dežnikom Uefe dovolj samozavestni. Potem ko so zaostajali v ligaški tekmi z Gorico, so v nadaljevanju sobotnega večera zasukali izid in si z zmago s 3:2 pripravili lepo popotnico za torkovo (19) gostovanje v Kišinjovu, kjer se bodo s Šerifom pomerili za preboj v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov.

Prva liga Telemach Olimpija 2 2 0 0 3:0 6 Radomlje 2 1 1 0 4:1 4 Gorica 2 1 0 1 4:3 3 Koper 2 1 0 1 2:2 3 Bravo 2 1 0 1 1:2 3 Maribor 2 1 0 1 3:5 3 Celje 2 0 2 0 1:1 2 Domžale 1 0 1 0 0:0 1 Tabor 2 0 0 2 1:3 0 Mura 1 0 0 1 0:2 0

Štajerci so v prvem krogu 1. SNL doživeli neugoden poraz proti Radomljam (0:3), za katerega so se navijačem želeli oddolžiti na drugi zaporedni domači tekmi. Trener Radovan Karanović je v nasprotju s prvo tekmo v ogenj poslal vse razpoložljive moči, kar se mu je obrestovalo. Njegovi aduti so pokazali več od Primorcev, in čeprav so zaostajali z 0:1, so zasluženo dosegli prvo prvenstveno zmago v novi sezoni. Moldavci konec tedna niso igrali tekme, zato bodo gotovo bolj spočiti kot vijoličasti, ki se ob tem soočajo z velikimi izzivi zavoljo poškodovanih – Božić, Milec, Pihler … – ali le načetih igralcev.

Trener Karanović po zmagi nad Goričani ni želel govoriti konkretno, toda pod vprašajem je več njegovih adutov za bitko, v kateri bi si lahko že zagotovili nastop v skupini enega od Uefinih tekmovanj. »Res nas je malo, toda dovolj, da s srčno in pametno igro dosežemo svoj cilj v Moldaviji. Moramo poskušati priti v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakov, to bi nam pomenilo ogromno,« je priznal Karanović in dodal: »Priznam, zelo na hitro se moramo obrniti, vendar nam je sobotna zmaga prišla zelo prav. Ključno je, da smo zmagali in dobili prve tri točke v tej sezoni, ki bo še zelo dolga, ne morem pa reči, da smo blesteli. Razmišljamo le še o tekmi s Šerifom.«

Maribor bo dal 450.000 evrov

Mariborčani bodo šli v prihodnje izzive vendarle okrepljeni v zvezni vrsti. Srbski mediji so lansirali v javnost novico, da se na Štajersko seli 23-letni defenzivni vezist Vladan Vidaković, nazadnje član srbskega prvoligaša Spartaka iz Subotice. Posel naj bi bil že dogovorjen med Mariborom in Spartakom, Vidaković naj bi v prihodnjih dneh podpisal štiriletno pogodbo s slovenskimi prvaki, ki želijo zapolniti vrzel po odhodu Antoina Makoumbouja v Italijo.

Celjani še brez zmage Izidi 2. kroga – Kalcer Radomlje: Celje 1:1 (Rok Jazbec 90.; Tin Matić 53.), Maribor: Gorica 3:2 (Roko Baturina 20., Nino Žugelj 45., Ivan Brnić 53.; Etien Velikonja 17., Rok Kronaveter 60., avt.), Tabor Sežana: Olimpija 0:1 (Almedin Ziljkić 19.), Bravo: Koper 1:0 (Almin Kurtović 43.), Mura – Domžale večerna tekma; pari 3. kroga: Gorica – Kalcer Radomlje (petek), Domžale – Tabor Sežana (sobota), Olimpija – Bravo, Koper – Maribor, Celje – Mura (vsi nedelja).

Srbi so razkrili tudi številke. Maribor naj bi Spartaku odštel 350.000 evrov za predčasno prekinitev pogodbe z Vidakovićem in še 100.000, če bo Vidaković odigral ustrezno število tekem v vijoličasti majici. Spartaku bo pripadlo tudi 20 odstotkov od morebitnega naslednjega prestopa 23-letnika.