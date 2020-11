Nad Oblaka prihaja Messi

Za najboljše nogometaše na svetu ni premora. Po dveh tednih reprezentančnih tekem se vrača na odprta vrata vrhunski klubski nogomet. Pod drobnogledom bosta tekmi v Londonu in Madridu, v ospredju pa slovenski vratar Jan Oblak.



Pri Tottenhamu bo gostoval Manchester City, in četudi v svojih ekipah ne bi premogla odličnih nogometašev – njuna delovna sila dosega tržno vrednost dve milijardi evrov –, bi danes (18.30) spremljali dramatičen derbi. Jamstvo za napetost sta trenerja Jose Mourinho in Pep Guardiola, ki imata številne (ne)poravnane račune iz Španije, Anglije in evropskih bitk. Najmanj tako srdita bo tudi bitka za Madrid, točneje stadion Wanda Metropolitano, na katerem domuje Atletico, sobotni gost na njem pa bo slovita, čeravno razrvana Barcelona (21.00).



Zanimiv bo trenerski dvoboj med Diegom Simeonejem in Ronaldom Koemanom, še bolj privlačno bo na igrišču, kjer se bo trlo odličnih asov, čeravno ne bodo igrali vsi: škoda je, da ne bo zraven Luisa Suareza, ki ga po selitvi iz Barcelone v Atletico niso mogli ustaviti branilci tekmecev, ustavil ga je šele covid-19.

Tehnika namesto bikovske moči

Simeone (4-4-2 oziroma 4-2-3-1) si želi, da bi bil nared vsaj Diego Costa, v nasprotnem primeru mu bo ostal le Joao Felix, ki premore mojstrsko tehniko, ne pa bikovske moči in zvitosti Coste. Vsekakor ima Atletico v tej sezoni na voljo dovolj kakovostnih rešitev v napadu (Saul, Koke, Correa …), zato bo gotovo konkurenčen gostom. Ne nazadnje je prav madridska rdeče-bela ekipa edina neporažena v Španiji. Barcelona?



Koeman bo poslal v ogenj nekdanjega aduta Atletica Antoina Griezmanna, za njim pa linijo Pedri-Messi-Dembélé (4-2-3-1). Slovenske navijače in selektorja Matjaža Keka zanima tudi odgovor na vprašanje: kako bo šlo vratarju Janu Oblaku? V dosedanjih 16 tekmah z Barcelono – več, 19, jih je Škofjeločan igral le proti Realu – je Oblak prejel 24 golov, najpogosteje ga je ogrožal prav najboljši na svetu Lionel Messi, in le enkrat je ohranil mrežo nedotaknjeno. Ob tem je Atletico Madrid nazadnje na svojem stadionu strl Barcelono davnega leta 2010 (v ligi prvakov je bil resda uspešnejši v letih 2014 in 2016).



Bomo videli, kdo bo boljši, Atletico (bilanca 5-2-0, razlika v golih 17:2) bi z morebitno zmago nad Barcelono (3-2-2; 15:8) vložil najresnejšo kandidaturo za naslov španskega prvaka, prvo, odkar je prišel v jato iz Lizbone Jan Oblak. Morda bodo prišli na svoj račun tudi navijači: nazadnje je bilo 30. junija v Kataloniji 2:2, še gol več so videli pozimi na štadionu kralja Abdullaha v Džedi – na njem je nekoč deloval tudi Kek –, ko je Atletico dobil tekmo za španski superpokal (3:2).