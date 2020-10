Nad Maribor nekdanji up, nad Olimpijo bivši trener

Stadion Ljudski vrt pričakuje napeto tekmo Maribora in Kopra. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo

Začeli bodo v Celju, končali v Domžalah

Pari 8. kroga SNL: Celje – Gorica (sobota, 15.45), Maribor – Koper (sobota 18), Bravo – Aluminij (nedelja, 12.00), Tabor – Olimpija (nedelja, 14.00), Domžale – Mura (nedelja, 17.30); vrstni red: Mura 13, Maribor, Olimpija in Tabor po 12, Bravo 10, Koper 9, Domžale, Celje in Aluminij po 8, Gorica 4.

Covid-19 ne popušča in napada tudi slovensko prvenstvo, toda trdoživi so tudi nogometaši, ki bodo konec tedna igrali tekme 8. kola. Sobota in nedelja prinašata več izjemno privlačnih dvobojev, posebno zanimivo in negotovo pa naj bi bilo na dveh derbijih: danes na Štajerskem, jutri na Primorskem.Mini celjski rezultatski preobrat se je končal v Stožicah, kjer državni prvaki s klavrno igro niso sprožili niti enega strela na vrata. V zadnjih dneh sta bolj izstopala vratar, ki je v Ljubljani preprečil višji poraz, in branilec, ki je podaljšal pogodbo s Celjani. Trenerve, da morajo biti v ospredju napadalci. Enega zanimivega premorejo Goričani.(21) je doslej zabil že tri gole, Nigerijec spada k isti agenciji kotin, ki sta vtisnila pečat v 1. SNL. V zadnjih desetih medsebojnih tekmah Celja in Gorice resda nismo videli zmage gostov.Mnogi vidijo derbi 8. kola Prve Lige Telekom Slovenije prav pod Kalvarijo. Dvoboji nekdanjih prvakov res le izjemoma razočarajo, morda bo napeto in dramatično tudi tokrat, četudi brez navzočih navijačev. Maribor v Novi Gorici prvič ni prejel gola pod vodstvom, toda drugi povratnik med elito je vendarle močnejši od Goričanov. Bomo videli, ali je sloviti Argentinec dokončno prebudil, hitronogega krilnega aduta, ki jih pri nas kronično primanjkuje. Ali pa bo opozoril nase prvi strelec lige (5), ki ga jepoleti prepustil Koprčanom? Koper je nazadnje zmagal v Ljudskem vrtu avgusta 2009, na začetku šampionske sezone 2009/10, ko sta vodilni golizničilainTo je nehvaležna tekma za Ljubljančane. Morebitna zmaga bi jim prinesla vrnitev v normalnost, četudi v tej ligi ne morejo biti nikdar favoriti, morebiten poraz bi mednje zanesljivo vnesel nemir. Šiškarji so tipično domače moštvo, dobro se znajdejo na specifičnem igrišču, Aluminij pa je morda med vsemi v ligi najbolj nepredvidljiv. Prvi tekmi minule sezone sta pripadli Kidričanom, zadnja Bravu.V Ljudskem vrtu bo šlo za spopad nekdanjih prvakov, v Sežani za formalni derbi 8. kola, saj se bosta udarila kluba z vrha lige. V ospredju bo tudi domači trener, ki je dolgo deloval na čelu mladinske ekipe Olimpije, nazadnje je bil vodja njenega mladinskega pogona, septembra pa je sprejel članski izziv in odšel v Tabor. Prej je nabiral izkušnje obv kitajskem prvenstvu. Olimpijin trenerje v zadnjih tednih zadihal s polnimi pljuči, obrambni del njegove enajsterice že deluje dovolj čvrsto za 1. SNL, zeleno-belim je težko zabiti gol. Olimpija je dobila v minuli sezoni tri medsebojne tekme, Tabor pa zadnjo – bomo videli, kateri podatek bo dobil jutri močnejšo veljavo.Domžale se med vsemi v prvi ligi soočajo z najhujšim bojem zoper covid-19. Potem ko so včeraj v klubu potrdili še deseti primer okužbe, so v priprave za tekmo dodali šest fantov iz mladinskega pogona. Zdaj imajo najlepšo priložnost, da nejevernim tomažem v Sloveniji dokažejo, kako odlično delajo z mladimi. To je v resnici imenitna priložnost za Muro, da z morebitno zmago odpravi nejevoljo med navijači in zasuče negativen rezultatski trend, ki ga ni prekinila niti v pokalni tekmi z drugoligašem v Zavrču. Gostujoči trenerbo naredil vse, da mu ne bi ušle iz rok tri nujne točke.