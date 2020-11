Na zajtrku bo vedel, kaj lahko pričakuje od Tine

Potem ko so olimpijske igre v Tokiu zaradi pandemije novega koronavirusa preložili na prihodnje poletje, bo vrhunec letošnje sezone v judu pripadel Pragi, kjer bodo jutri dvignili zastor nad članskim evropskim prvenstvom. To bo po oktobrskem turnirju za grand slam v Budimpešti, na katerem je z zlato lovoriko v slovenski paradni kategoriji do 63 kilogramov zablestela Tina Trstenjak, šele drugo večje tekmovanje v tem japonskem borilnem športu, odkar se je marca domala ves svet začel spopadati z boleznijo covid-19.



Čeprav je Marjan Fabjan, strokovni direktor naše judoistične reprezentance in glavni trener pri klubu Z'dežele Sankaku, sprva okleval glede nastopa 30-letne Celjanke v češki metropoli, je po temeljitem premisleku prišel do zaključka, da bo za slovensko št. 1 vendarle najbolje, če ostane v tekmovalnem ritmu. In to kljub temu, da si je z zmagoslavjem v Budimpešti že tako rekoč dokončno zagotovila nastop na OI v Tokiu 2021, kjer bo – če se seveda dotlej ne bo zgodilo kaj hudo nepredvidljivega – branila naslov olimpijske prvakinje iz Ria de Janeira 2016. »Glede na zdravstvene razmere, ki vladajo svetu, je vprašanje, kako bo potem s tekmovanji. Zato kaže izkoristiti sleherno takšno priložnost za proučevanje tekmic,« je dobro pretehtal Fabjan.

Kar osem testov v pičlem mesecu

Že zaradi vseh uspehov, ki jih je Trstenjakova doslej dosegla (zgolj z evropskih prvenstev ima že šest kolajn, tudi zlati iz Kazana 2016 in Varšave 2017), bo med našimi glavnimi aduti tudi v Pragi. Toda uspešni celjski strokovnjak ima glede svoje izbranke mešane občutke. »Kakor sem jo opazoval na zadnjih treningih, (še) ni bila prava. Ne vem, ali gre to pripisati pomanjkanju ustreznih sparingov v zadnjem obdobju (v velesilah Franciji, Rusiji, Nemčiji, Španiji itn. s tem nimajo težav) ali številnim neprijetnim testiranjem (na novi koronavirus), ki jih je imela v zadnjem mesecu.



Zgolj za turnir v Budimpešti je morala opraviti štiri, nato še po dva za priprave na Kosovu in v Avstriji. Ne verjamem, da jih je kateri koli slovenski športnik v tako kratkem času dal toliko skozi,« je Fabjan iskal razloge za Tinine zadnje ne najbolj prepričljive predstave na treningu in v isti sapi pristavil, da se lahko do petka, ko bodo na sporedu dvoboji v kategoriji do 63 kilogramov, še marsikaj spremeni. Najpozneje na zajtrku tisto jutro pa bo vedel, kaj lahko pričakuje od Trstenjakove.

Kot je pristavil eden od najboljših trenerjev juda na svetu, lahko na praškem tatamiju po odmevnih uvrstitvah sežejo tudi nekateri drugi slovenski reprezentanti, med katerimi je posebej izpostavil Marušo Štangar (do 48 kg), ki je na lanskih evropskih igrah v Minsku (te so štele tudi za prvenstvo stare celine v judu) navdušila z bronastim odličjem, Andrejo Leški (do 63 kg), Kajo Kajzer (do 57 kg) in nekdanjega varovanca Adriana Gomboca (do 66 kg).



Ob dobrem dnevu lahko prijetno presenetijo tudi preostali naši judoisti Anka Pogačnik (do 70 kg), Patricija Brolih (do 78 kg), David Štarkel (do 60 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg). Na žalost zaradi poškodb v Pragi ne bo evropske prvakinje Klare Apotekar (do 78 kg) niti njene polsestre Ane Velenšek (nad 78 kg), tik pred zdajci pa je okužba z novim koronavirusom preprečila nastop Vitu Dragiču (nad 100 kg). »Zadovoljen bom z eno kolajno, dveh pa bi bil že super vesel. Vsekakor bi bilo dobro tekmecem pokazati, da smo še vedno tu nekje, da nas ne bodo pozabili,« je še dejal Fabjan.