Na vrsti so vijiolični iz Firenc

Po skoraj triurni srhljivki, lovljenju zaostanka in branjenju, so Celjani proti Luganu uprizorili še en podvig za morda največji uspeh v zgodovini slovenskih klubov v evropskih tekmovanjih. Za nagrado se bodo v četrtfinalu konferenčne lige pomerili s slavno vijolično Fiorentino, ki je izločila atenski Panathinaikos. Prva tekma bo 10. aprila v Celju, povratna 17. v Firencah.

Le kdo bi se po infarktni tekmi šalil. Še najmanj Albert Riera, ki ne izbira besed, a praviloma zabija »žebljiček na glavico«. »Izogniti sem se želel le Chelseaju,« si je dal duška Španec, ki je varovancem dovolil vrček piva ali dva, potem ...:»Osredotočili se bomo na Nafto.«

V 120 minutah devet golov Izid: Lugano: Celje 6:7 (5:4, 4:3, 3:1, 1500 gledalcev, Belhadj 21., Koutsias 42., 80., Dos Santos 44., Doumbia 119.; Sešlar 40., Svetlin 68., Kučys 95./11-m, Nieto 97.; z 11-m: Edmilson, Sešlar, Karničnik; rdeči karton: Hajdari 90.).

Albert Riera je vztrajal pri svoji igralni filozofiji in bil nagrajen. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Noč v Thunu je bila res vesela in najbrž tudi prekratka, da bi se lahko vsi junaki spočili. Celjani ne bodo imeli časa niti za pošteno osvežitev, saj se morajo že v nedeljo soočiti z domačimi tekmeci iz Lendave. Ne smejo si privoščiti novega spodrsljaja, ker jim grozi najmanj eno leto evropskega premora.

Prvoligaška kriza je paradoks hoje po robu, ki jo Celjani in trener Albert Riera nenehno izzivajo z za slovenske razmere sanjsko igro, ki v sozvočju z uspešnimi rezultati pomeni veliko dodano vrednost. Z igro, ki navdihuje in navdušuje hkrati, ter boljše igralce dela še boljše. Mnogim, predvsem bolj pragmatičnim, tudi dviguje »pokrove«, ker je za moštvo z ambicijami veliko preveč obrambnih spodrsljajev in res nespretnih posredovanj. Ni jih manjkalo niti v Švici.

Zakaj jim je na domači fronti težje, ni preprostega odgovora, a najbrž zato, ker so drugi preračunljivi. Legitimno, vsak ima pravico izbire, na kakšen način se bo zoperstavil tekmecu, boljšemu ali slabšemu.

280,8 milijona evrov je vredno moštvo Fiorentine.

Najboljši podajalec, drugi strelec

Celjani so prvenstveno bitko že izgubili, Evropa visi, a sezoni lahko dodajo še kakšno zvezdico. Ni treba nujno premagati Fiorentino, še več štejejo predstave posameznikov. Kot na primer Svita Sešlarja, ki je po nekoliko slabši predstavi v Celju odgovoril v veličastnem slogu. Škoda je le, da 23-letni mladi reprezentant ni v lasti Celjanov. Zato se lahko veselijo selektorji in plačniki celjskega pogona, ki je v reprezentančne in prodajne adute izbrusil tudi slovenska fanta Tamarja Svetlina in Marka Zabukovnika. Žan Karničnik je že dolgo nepogrešljiv v reprezentanci. Armandas Kučys je še en prodajni izdelek z višjo vrednostjo.

»To je bila najpomembnejša enajstmetrovka v karieri. Res je, da je še kratka. Srce mi je ves čas močno bílo. Vedno streljam v levi kot, a sem si tik pred strelom premislil,« je odkril postavni Litovec.

Športni direktor Genadij Golubin in predsednik Valerij Kolotilo si lahko maneta roke. Prvi je izbiral selekcijo, drugi je plačal. Četrtfinale je prineslo tudi novih 1,3 milijona evrov nagrade. Kučys je s šestimi goli drugi strelec konferenčne lige, Svetlin s štirimi deseti. Sešlar je ob dveh golih najboljši podajalec (7). Tudi Nietovi trije goli so dodana vrednost.

Četrtfinale konferenčne lige Četrtfinalni pari, prva tekma 10. aprila, povratna 17.: Celje – Fiorentina, Betis – Jagiellonia, Chelsea – Legia, Djurgarden – Rapid.

»Nimamo omejitev,« se Riera in njegovi igralci še niso ustavili in ustrašili Fiorentine, ki ima dvajsetkrat višjo vrednost v igralcih: 280,8 milijona evrov proti 13,63 milijona evrov. Dvakrat zapored so vijolični izgubili finale, naskakujejo tretjega. Celjsko napredovanje ni naključno, v četrtfinalu sta tudi Betis in Jagiellonia, z obema se je naš prvak pomeril v ligaškem delu tekmovanja in jima bil enakovreden. V Sevilli je nesrečno izgubil z 1:2, doma je s poljskim prvakom igral 3:3.