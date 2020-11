Na vrsti drugi boj na požiralniku

Uspeh v prvi od dveh zaporednih tekem z Bursaporom (104:88) je košarkarjem Cedevite Olimpije prijal in jih razbremenil v boju za napredovanje v drugi del evropskega pokala, v katerem bi si zagotovili še šest dvobojev s kakovostnimi moštvi. V današnji revanši s Turki z začetkom ob 18. uri, znova v Bursi, lahko že v šestem evropskem nastopu pridejo do četrte zmage, kolikor so jih lani dosegli v vseh desetih dvobojih. Po prikazanem v ponedeljek in glede na težave turške zasedbe se jim ne bi smela izmuzniti, vprašanje pa je, ali bo imela pravi poduk.



Še tretjič zapored bodo namreč Ljubljančani igrali proti zdesetkanemu tekmecu. Nanterre so oklestili pozitivni izvidi pri testiranju na koronavirus, Bursaspor je zaradi poškodb in bolezni ostal pri zgolj sedmih košarkarjih. Na takšne zaplete so moštva v negotovih časih že skoraj obsojena, zato jih ne kaže doživljati pretirano čustveno ali zaradi njih kar počez manjšati vrednosti posameznih dosežkov. Težko pa je najti pravi motiv za popolno zavzetost ob pogledu na nasprotno zasedbo, ki pogreša tri ali štiri nosilce igre, še težje ohraniti tekmovalno slo ob daljšem nizu dvobojev brez vrhunskega naboja.



Zato bodo morali pri Cedeviti Olimpiji pravilno umestiti tudi stotico iz Burse in imenitno statistično predstavo Jake Blažiča, ki je s 33 točkami izboljšal svoj osebni rekord na evropski sceni; pred osmimi leti je dosegel 30 točk na evroligaški tekmi s Cantujem v Stožicah. Hkrati je tudi izenačil najboljši dosežek celotne sezone v evropskem pokalu v lasti Alexa Pereza, ameriškega branilca turškega Bahčešehirja. Ljubljanski kapetan je tako kot njegovi soigralci in predhodni gosti v dvorani Tofaš unovčil neobičajno prožnost tamkajšnjih obročev, pravih požiralnikov, kaznoval pa je tudi tekmečeve težave v obrambi zaradi kadrovske oslabljenosti moštva.



Blažič bi lahko kajpada pametno izkoristil ponedeljkovo ekshibicijo proti moštvu, ki tudi v popolni zasedbi še ni doseglo zmage na mednarodni sceni, za razumno okrepitev samozavesti in bolj konstantne nastope. Prejšnji teden je, denimo, proti Nanterru prispeval le štiri točke z metom iz igre 2:10, do gostovanja v Bursi pa je bilo njegovo povprečje v štirih nastopih 12 točk s skromnim metom – 39 odstotkov za dve točki in 5:16 pri trojkah.

Tudi Golemac vidi rezerve

Podobno niha tudi igra Cedevite Olimpije, saj je v prvih štirih evropskih nastopih dosegla 71,5 točke na tekmo (v Trentu le 51), zato bi morala uravnotežiti svojo igro s čvrsto obrambo. Kar 76 prejetih točk v prvih treh četrtinah uvodnega soočenja z Bursasporom in 54 do polčasa je pravočasno opozorilo pred današnjo revanšo, še bolj pa pred preostalimi nastopi v dolgi sezoni. Trener Jurica Golemac vendarle opozarja: »Nimamo veliko časa za popravljanje napak.



Pripravili smo analizo prve tekme v Bursi in sinoči opravili še en trening, poskusili pa bomo odpraviti slabosti v osnovnem delu defenzivnih nalog. Obramba nam je namreč v ponedeljek povzročala kar nekaj težav.«