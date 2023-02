Na vrhu nič novega: Magnus Carlsen se ne da

Uvodni turnir nove sezone spletne serije je precej suvereno pripadel aktualnemu svetovnemu prvaku Magnusu Carlsenu, ki je na ta način odločno začel naskok na svojo četrto zaporedno zmago v skupnem seštevku. Tudi v novem formatu serije, ki od letošnjega leta poteka pod okriljem največje šahovske spletne strani Chess.com, je prikazal zelo prepričljive in na trenutke dominantne predstave, zaradi katerih se zdi težko verjetno, da ga kdorkoli od aktualnih konkurentov lahko resno ogrozi.

Njegov najhujši tekmec je bil tokrat ponovno ameriški specialist za hitre discipline na svetovnem spletu Hikaru Nakamura, ki ga je moral Carlsen za končno zmagoslavje premagati kar v dveh minidvobojih. Nov format serije namreč poteka po tako imenovanem sistemu dvojne eliminacije, kjer prvi poraz v izločilnih bojih še ne predstavlja takojšnjega slovesa od tekmovanja. Poraženci nadaljujejo s svojim delom izločilnih bojev, katerih končni zmagovalec dobi v finalu še eno priložnost za končno prvo mesto.

Prvi obračun Carlsena in Nakamure je bil povsem izenačen, svetovni prvak pa se je prebil naprej kljub temu, da se je vseh pet partij končalo z remijem. V tako imenovani zlati partiji je namreč uspel remizirati s črnimi figurami in z manj časa za razmišljanje, kar je bilo enakovredno zmagi. Ena od zanimivosti novega formata tekmovanja je tudi, da pred zlato partijo tekmeca oddata svoje ponudbe, koliko časovne prednosti sta pripravljena odstopiti s črnimi figurami. Tisti, ki je pripravljen sprejeti manj časa, dobi možnost igranja s črnimi figurami, Carlsen pa je Nakamuro v tem primeru »prehitel« za eno samo sekundo. Partijo je začel z osmimi minutami in 58 sekundami proti 15 minutam tekmeca in z remijem uspel priti do napredovanja.

Naprej trije iz ZDA

Nakamura je dobil še eno priložnost, potem ko je opravil popravni izpit in ugnal rojaka Wesleyja Soja. A je bil Carlsen tudi v drugo boljši, tokrat že po rednem delu z rezultatom 2,5 proti 1,5. Nakamura in So sta si z drugim in tretjim mestom poleg Carlsena priigrala neposreden nastop na naslednjem turnirju serije, ki bo na sporedu v začetku aprila.

BELI NA POTEZI Caruana – Yu Yangyi, Airthings Masters (internet) 2023. Kako je beli postavil nasprotnika pred neubranljive pretnje? REŠITEV: 1.Tb6! Da1 2.Tb1! Dd4 3.c3 in pred žalostno izbiro mata ali izgube kraljice je črni priznal poraz.

To je uspelo tudi njunemu rojaku Fabianu Caruani, ki je bil tokrat najboljši v drugi kakovostni skupini igralcev, ki so v kvalifikacijskem situ obstali eno stopničko za najboljšo osmerico. Preostala štiri mesta na glavnem turnirju pa bodo ponovno na voljo v kvalifikacijah pred začetkom drugega turnirja serije.