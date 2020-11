Na vrhu najdražjih bomo pogrešali Jana Oblaka

Sergej Milinković-Savić je prvi zvezdnik Srbije, najdražje nogometne reprezentance, ki je ne bo na naslednjem evropskem prvenstvu. FOTO: Fredrik Varfjell/Reuters

Manj kot Slovenci veljajo Čehi, Slovaki in Madžari

Tudi dva Norvežana

V idealno enajsterico fantov, ki ne bodo videli eura 2020, smo uvrstili naslednja imena (4-2-3-1): Oblak (Slovenija); Kolašinac (BiH), Savić (Črna gora), Milenković (Srbija), Doherty (Irska); Pjanić (BiH), Milinković-Savić (Srbija); Ödegård (Norveška), Sigurdsson (Islandija), Iličić (Slovenija); Håland (Norveška).

Da bi tudi nogometna Slovenija sodila na zbor najboljših reprezentanc na stari celini, ki bo naslednje poletje, potrjuje več dejavnikov. Brez eura 2020 je resda ostalo več še močnejših reprezentanc, kot je slovenska, na šampionatu Evrope pa bo plesalo tudi več ekip, ki kotirajo nižje od izbrane vrste, ki jo vodi selektorČe bi upoštevali le lestvico Fife, ki je po mnenju nekaterih najbolj merodajna, po mnenju drugih pa drži prav obratno, bi bilo tako: Romunija, Srbija, Irska, Severna Irska, BiH, Islandija, Grčija, Norveška, Bolgarija, Črna gora in Albanija so ostale brez nastopa na euru 2020, a kotirajo na Fifini lestvici višje od Slovencev. Kdor bi pogledal kadrovski nabor, ki ga imata denimo na voljo srbski in norveški selektor, bi le težko verjel, da teh dveh ekip ne bo v Rimu, Londonu, Bilbau, Sankt Peterburgu in drugih mestih, ki so predvidena za gostitelje največjega tekmovanja pod dežnikom Uefe.Po drugi strani drži dejstvo, da nobena reprezentanca nad 62. mestom, ki ta čas pripada Sloveniji, ni uglednejša od naše: to so Belorusija, Izrael, Luksemburg, Ciper, Gruzija, Estonija, Ferski otoki, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kosovo, Litva, Latvija, Andora, Moldavija, Malta, Liechtenstein, Gibraltar in San Marino. Ne nazadnje bo igralo na euru 24 od 55 članic Uefe oziroma natančno 43,6 odstotka evropskih reprezentanc.Tudi tržna vrednost Slovenije namiguje na to, da bi Slovenci lahko igrali na evropskem prvenstvu. Manj kot slovenskih 145 milijonov evrov velja na trgu kar šest reprezentanc z eura 2020: to so Češka (122), Slovaška (117), Ukrajina (105), Madžarska (69), Severna Makedonija (63) in Finska (36). Po drugi strani drži, da bi bila slovenska reprezentanca brez vratarja ​na trgu vredna 90 milijonov evrov manj, torej le 55 milijonov €, kar daje primerjavi drugo razsežnost.Najdražji reprezentanci v Evropi imata zgodovinski tekmici Anglija (1,4) in Francija (1,04), ki edini premoreta izbrani vrsti s tržno vrednostjo čez milijardo evrov. Sledijo Španija (842 milijonov €), Italija (824), Portugalska (762), Nemčija (742), Belgija (693), Nizozemska (551), Hrvaška (353) in – Srbija (327). Orli so torej najdražja selekcija, ki je ne bomo videli na evropskem prvenstvu. To so objektivna merila, ki jim je težko oporekati, manj formalna, četudi vsebinsko morda še močnejša pa so nekatera subjektivna merila, po katerih bi nekdo moral igrati na euru 2020, nekdo drug pa ne. Zgovorna je idealna enajsterica fantov, ki bodo ostali prikrajšani za nastop na zgodovinsko razširjenem šampionatu.Težko je bilo najti enajst najboljših, še najmanj zahtevno opravilo smo imeli na položaju vratarja, ki zanesljivo pripada slovenski št. 1. Škofjeločan je s tržno vrednostjo 90 milijonov evrov – ocena transfermarkta, v resnici bo lahko njegova tržna vrednost ob prestopu višja ali nižja – celo najdražji zvezdnik, ki je ostal brez eura 2020. V idealno enajsterico smo uvrstili še enega nogometaša madridskega Atletica, četudi vlada ostra konkurenca na položaju štoperjev.Tržna vrednost slovenskega velemojstraznaša 15 milijonov evrov. Med fanti, za katere nismo našli prostora v enajsterici osmoljencev, je več znanih imen, lahko izpostavimo branilca Rome(Albanija, 25 mio €), levega bočnega branilca(S. Irska, 15 mio €) ali srbskega ofenzivca(32 mio €). Euro bi lahko torej razširili še za kakšno ekipo, pa ne bi izgubil veliko kakovosti.