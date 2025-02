Na vrhu ista imena, Magnus Carlsen zmagovalec prvega turnirja nove sezone

Številka ena svetovne ratinške lestvice, Norvežan Magnus Carlsen, je zmagovalec prvega turnirja nove sezone spletne serije. Eden glavnih pobudnikov tekmovanja in najboljši igralec v vseh njegovih izvedbah od leta 2020 je bil na poti do novega prvega mesta ponovno zelo zanesljiv. V zanj značilnem pragmatičnem slogu je opravil z večino izločilnih dvobojev, nekaj sreče pa je potreboval zgolj v napetem polfinalnem obračunu z Indijcem Ardžunom Erigajsijem. S svojim edinim porazom na turnirju v četrti partiji omenjenega minidvoboja je dovolil izenačenje, nato pa se je v odločilni partiji s črnimi figurami z veliko težavami uspel rešiti v remi, ki mu je zagotovil napredovanje, potem ko je nasprotnik ob občutni časovni prednosti zapravil dve lepi priložnosti za zmago.

ČRNI NA POTEZI Firouzja - Nakamura, Chessable Masters (internet) 2025. S katerim spektakularnim udarom je črni prišel do zmage? REŠITEV: 1…Dh4!! V primeru jemanja 2.Dxh4 sledi 2…Lxf3 mat, v partiji pa je beli prav tako odigral samo še 2.Kg2 in predal po 2…Dxf4.

Carlsnov nasprotnik v finalu je bil njegov stari znanec, s katerim sta imela v zadnjem obdobju številne nepozabne obračune v različnih oblikah spletnih tekmovanj, Američan Hikaru Nakamura. Prvi minidvoboj je Carlsen v svojo korist z rezultatom 2,5:0,5 odločil že predčasno, a si je Nakamura zaradi sistema dvojne eliminacije priigral priložnost za revanšo, potem ko je bil boljši od Poljaka Jan-Krzysztofa Dude in Rusa Jana Nepomnjaščija. Drugi finalni dvoboj med Carlsnom in Nakamuro je bil nato bolj izenačen, vseeno pa se je za odločilno izkazala že prva partija, ki jo je z belimi figurami Norvežan v brezhibnem pozicijskem slogu odločil v svoj prid. Nakamura je nato sicer prišel do priložnosti za izenačenje, a jih tako v drugi kot v četrti partiji z belimi figurami ni uspel izkoristiti oziroma se je Carlsen z iznajdljivo igro obakrat uspel izogniti porazu in morebitnem izenačenju v dvoboju.

Finančna spodbuda

Kljub spremembam v formatu serije po uvodnem turnirju tako ne kaže, da bi na vrhu lahko prišlo do večjih sprememb glede na pretekle sezone. Drugi turnir bo potekal od 18. do 23. maja in bo hkrati tudi zadnji, saj glavna letošnja prilagoditev zadeva odmevno vključitev šaha kot ene od disciplin na svetovnem pokalu v e-športih. Ta bo potekal od 31. julija do 3. avgusta v prestolnici Savdske Arabije Riadu, najboljša dvanajsterica iz skupnega seštevka dveh turnirjev serije pa si bo zagotovila neposredno uvrstitev nanj. Za najboljše igralce predstavlja predvsem odlično finančno spodbudo, saj se bodo nastopajoči na omenjenem svetovnem pokalu potegovali za del vrtoglavega nagradnega sklada, ki znaša kar milijon in pol ameriških dolarjev.