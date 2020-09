Na vrhu Carlsen in So

Mladinci uspešni na spletnem EP

Beli na potezi

Nepomnjači - Nakamura, Internet 2020. Kako je beli zaključil svoj napad na nasprotnikovega kralja?

REŠITEV:

1.Tg8! Tg6 2.Tf8 mat. V primeru 1…Dh6 bi črni izgubil damo po 2.Txg7 Dxg7 3.Lxg7 itn.

Tudi drugi spletni turnir najboljših šahistov na svetu pod pokroviteljstvom kluba iz St. Louisa se je končal z dvema zmagovalcema. Po devetih krogih pospešenega in kar 18 hitropoteznega šaha sta se na vrhu z identičnim izkupičkom znašla svetovni prvakin Američan. Brez upoštevanja dodatnih kriterijev ali dodatnega dvoboja sta si razdelila največji kos 213.000 evrov vrednega nagradnega sklada in prejela vsak po 38.330 evrov. Najbližjega zasledovalca, Američana, sta pustila za seboj za kar tri točke.So je zaznamoval turnir s čvrstim slogom igre, zaradi katerega se je moral sprijazniti s številnimi remiji, a je zato v 27 partijah doživel le dva poraza, prepričljivo najmanj od vseh. Pospešeni del turnirja je končal v vodstvu s pol točke prednosti pred Carlsenom. Slednji je bil nato v hitropoteznem šahu pričakovano bolj prodoren in je po zmagi v medsebojni partiji pobegnil na točko prednosti.Naskok je zadrževal še tri kroge pred koncem, a ga je So s popolnim zaključkom treh zmag ujel na vrhu. Svetovni prvak je namreč turnir končal z zmago in dvema remijema. Nekaj grenkega priokusa mu bo ostalo predvsem zaradi poceni izgubljene točke proti, ki je bila posledica prekinitve spletne povezave in se je izkazala za zelo drag tehnični spodrsljaj.Po odpovedi uradnih mednarodnih mladinskih tekmovanj je evropska unija ECU prek spleta izpeljala evropsko prvenstvo z več kot 700 udeleženci v osmih kategorijah. Minilo je v znamenju prevlade ruske reprezentance, ki je osvojila kar 13 kolajn, šest od osmih zlatih. Nobena druga država ni zbrala več kot dveh odličij, med njimi je eno pripadlo Sloveniji.je z bronom v kategoriji deklet do 16 let dokazala, da se odlično znajde v pospešenih oblikah šaha in je še vedno med najboljšimi v svoji starostni skupini.Lani je v Talinu postala evropska prvakinja v pospešenem šahu in tudi tokrat je začela v slogu, s štirimi zmagami v prvih štirih partijah. Sledili so krizni trenutki z dvema porazoma, a jih je prebrodila in turnir sklenila s tremi zmagami. Posebno stresna je bila zadnja partija, ki je odločala o stopničkah in jo je naša šahistka po dolgotrajnem boju in obojestranskih napakah obrnila sebi v prid. Dober rezultat je uspel tudi, ki je med fanti v isti starostni kategoriji zasedel 7. mesto.