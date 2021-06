Na volitvah ni ničesar podarjenega

Bil sem zares aktiven prek vseh sodobnih komunikacijskih sredstev. To je bilo ključno v boju za glasove.

Preden so se za smučarski svet začele počitnice, je napočil čas za volilni kongres mednarodne zveze – FIS. Dolga vladavina Švicarjase je iztekla, zamenjal ga je švedski poslovnež. Novi član sveta krovne smučarske organizacije je tudi prvi mož slovenskega smučanja»Ha, poglejte, kako je s to realnostjo. Kanada ni bila uspešna z novim predstavnikom kljub temu, da so predlagalibivšega tekmovalca, Španija je po desetletjih izgubila mesto, lahko bi bil v svetu Poljak, a je zdaj razočaran, ker ga ni. Veste, pri takšnih volitvah je vedno več kandidatov, kot je razpoložljivih mest.«»Dejansko sem veliko stavil na osebne stike po vseh državah članicah. Drži, ni bilo tako pogostih srečanj na prizoriščih tekem, zato pa sem bil zares aktiven prek vseh sodobnih komunikacijskih sredstev. To je bilo dejansko ključno v boju za glasove. Po izvolitvi sem prejel na telefon več kot 100 čestitk od vsepovsod.«»Kaj drugega mi ni preostalo, saj sem si želel nadaljevati navzočnost Slovenije v svetu FIS, kar sem vam v preteklosti tudi razkril. Kjer je bilo dodatno potrebno, v približno desetih državah, so mi pomagali pri Olimpijskem komiteju Slovenije, s štirimi državami sem vzpostavil kontakt tudi s pomočjo diplomacije prek naših veleposlaništev na tujem.«»Odnose je treba graditi in njegova pot je bila izjemna. Gospoda Kocijančiča so dejansko poznali prav povsod po smučarskem svetu, in če bi bilo podobno nekaterim primerom iz preteklosti, bi me pač on predstavil na kongresu z besedami: 'Hvala vam za dolgoletno sodelovanje, to je moj naslednik, prosim, da ga podprete.' Toda zdaj je bilo drugače. Sezono smo bolj kot ne spremljali od doma, omenjenega uglednega slovenskega športnega funkcionarja pa, žal, ni več med nami. Ni bilo druge kot zavihati rokave in startati od temeljev.«»Najprej je treba vsekakor poudariti, da ne gre za položaj, ki koristi samo posamezni nacionalni zvezi. Gre predvsem za dobrobit mednarodnega smučanja in posledično tudi slovenskega, saj slednje uživa ugled med deželami, ki se resno ukvarjajo s panogami na snegu. Sedimo za mizo z največjimi in sodelujemo pri pomembnih odločitvah za prihodnost našega športa.«