Na trnih bosta tudi Šporar in Šeško

Bo drevišnji vrhunec konferenčne lige v Atenah najspektakularnejši finale od štirih v Uefinih klubskih tekmovanjih v sezoni 2023/24? »Generalka« za sobotno zadnje dejanje nogometne lige prvakov v Londonu ne bo odmevala tako močno kot spopad Reala in Borussie, a tudi Fiorentina in Olympiakos bosta imela nocoj (21.00) kaj pokazati v grški metropoli – če drugega ne, so njuni navijači med najglasnejšimi v Evropi.

25 evrov je stala ena vstopnica za navijače obeh klubov, druge po 45, 85 in 125 €.

Le še nekaj dni nas loči od konca klubske sezone, že v ponedeljek bodo misli evropske javnosti usmerjene v prvenstvo stare celine v Nemčiji. Uefa mora spraviti pod streho še dve tekmovanji, potem ko je približno 100.000 gledalcev že videlo zmagi Barcelone v finalu ženske lige prvakov v Bilbau in Atalante v finalu evropske lige v Dublinu. Drevi bo prišlo na svoj račun 27.100 navijačev na stadionu grške reprezentance in AEK v Atenah, v soboto še 86.600 srečnežev na londonskem Wembleyju.

Stadion Agia Sofija je idiličen objekt za 75 milijonov evrov, sodobna škatlica z 32.500 sedeži, ki jo je AEK odprl predlani in sodi med najbolj akustične v Evropi. To je dobro izhodišče, navijači »sosednjega« Olympiakosa in Fiorentine bodo gotovo znali izkoristiti zakonitosti objekta, morda se nam tudi v tretjerazrednem Uefinem tekmovanju obeta vrhunski spektakel. Navsezadnje sta bila takšna tudi prva vrhunca konferenčne lige – predlani je v Tirani slavila zmago Roma, lani v Pragi pa West Ham, ki je v finalu strl prav Fiorentino.

Trenerja stavita na čvrsto igro

Je napočil čas za revanšo toskanskega kluba? Bomo videli, v finalu tekmovanja, v katerem je igralski kader klubov – tudi Olimpije – veljal na trgu 3,5 milijarde evrov, sta očitno najboljša. Vijoličasti iz Firenc stavijo na znanje, ki ga premore argentinski reprezentant Nico Gonzalez, in premetenost, ki krasi srbskega štoperja Nikolo Milenkovića; slednji bo poskušal 20. junija v Münchnu zagreniti življenje tudi Andražu Šporarju in Benjaminu Šešku.

V majici Olympiakosa, ki si lahko obeta fantastično podporo na stadionu in ob njem (rdeče-beli premorejo 100.000 registriranih članov), je tudi 36-letni španski vezist Vicente Iborra, štirikratni zmagovalec evropske lige. Oba trenerja, tako Španec na atenski klopi Jose Luis Mendilibar kot Italijan Vincenzo Italiano, zahtevata čvrst nogomet z neposrednimi prenosi žoge pred kazenski prostor tekmeca, torej manj kroženja žoge in več direktnih akcij. Bomo videli, koga bo to močneje osrečilo.

Prireditelji upajo na uspešno »generalko« za finale lige prvakov predvsem ob igrišču, navijači Olympiakosa so se namreč »izkazali« tudi na nedavnem zaključnem turnirju košarkarske evrolige v Berlinu, kjer policistom ni bilo preprosto.