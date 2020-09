Na Touru se čudijo fenomenu Slovencev, Roglič takole pojasnjuje (VIDEO)

REUTERS Tadej Pogačar in Primož Roglič sta za zdaj kralja Toura. FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Kolesarski svet se zadnje tedne sprašuje, kako lahko tako majhna država, kot je Slovenija, tako rekoč pokori tako veliko dirko kot je Tour de France in ima sterdva najmočnejša kolesarja na svetu. Kje so kolesarske velesile, kot so Španija, Italija, Nizozemska? Tour je letos postal kar malo državno prvenstvo Slovenije (za zmago sta se junija letos tudi tam pomerila Roglič in Pogačar), ki ga očitno lahko zapletejo le še Kolumbijci. Prireditelji so o fenomenu slovenskih kolesarjev pripravili mini dokumentarec in ga objavili pred začetkom današnje 18. etape.Kajpak so prvo besedo dali prvemu kolesarju dirke. »Noro, kajne? Lahko pojasnim. Mislim, da nas je v državi dva milijona, vsi pa smo vrhunski športniki,« se je pošalil Roglič.A dejansko to niti ni tako daleč od resnice. Kot je poudaril, nekdanji kolesar in športni direktor ekipe Bahrain McLaren, v Sloveniji veliko vlagamo v šport, imamo veliko dirk za mlade kolesarje. »Ti se že zgledujejo po teh fantih in jih imajo za svoje idole.«, direktor ekipe Mitchelton-Scott, kjer kolesari, je dodal: »Mislim, da se da ta fenomen precej logično razložiti, ko ima narod dobro športno kulturo in dobre programe za otroke, tako lahko iz sistema vedno dobijo dobre športnike.«»Slovenija je ugodna dežela za treninge, imamo veliko cest in dobrih terenov, ki niso preveč prometni, dolge vzpone in tudi ravnine. Mislim, da je to odličen kraj za treniranje. Gotovo je to tudi razlog, da je kolesarjenje tako priljubljeno v Sloveniji,« pa je povedal nekdanji mladinski svetovni prvakčlan ekipe Bahrain McLaren. »S Tadejem in Primožem se bo to še dvignilo in morda bomo čez deset let imeli nove junake, ki bodo produkt slovenske šole.«Novinar TV Slovenijaje poudaril, da moramo uživati v teh predstavah slovenskih kolesarjev. »Upam pa, da nas bodo kolesarji takole navduševali še kar nekaj let.«