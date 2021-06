Na Touru nesreča nikoli ne počiva

Po razburljivih uvodnih dveh preizkušnjah, v katerih je šlo domala na vso moč od starta do cilja, sta si Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE) v 3. etapi Toura, v kateri so v Pontivyju prvič na svoj račun prišli sprinterji, želela nekoliko mirnejšega delovnega dne. A sta dobila vse prej kot to. Še posebno Roglič, ki je 9 km pred ciljem grdo padel in poleg 1:21 izgubil še precej kože na levi rami in boku.



Pogačar sicer ni pristal na tleh, a se je moral zaradi padca drugih zaustaviti. Tudi on je v etapi, ki jo je dobil Belgijec Tim Merlier (Alpecin Fenix), izgubil nekaj dragocenih sekund v boju za rumeno majico. »Še sam ne vem, kaj se je dogajalo. Nobena ekipa ni mogla biti skupaj, ceste so bile ozke in luknjaste, res je bilo kaotično. Pred mano je padel moj moštveni kolega Davide Formolo, nekako sem se ujel na noge, odvil sem mimo vseh, ki so ležali po tleh, bilo je grozno – kot na bojnem polju. Izgubili smo okoli 20 sekund,« je za TV Slovenija povedal Pogačar, ki je v cilj prikolesaril 26 sekund za zmagovalcem.



Tako slikovito pa ni orisal Rogličevega padca, temveč naslednjega dobre tri km pred ciljem. Tedaj je bil Roglič že v divjem lovu. Pred tem se je zapletel s Sonnyjem Colbrellijem (Bahrain Victorious) in padel na peščena tla ob cesti. Bolečina je bila vidna na njegovem obrazu. Da padec ni bil nedolžen, so pričala tudi njegova razcefrana oblačila na rami in zadnjici. Kar nekaj časa je 31-letni Kisovčan potreboval, da je spet sedel na kolo. Pred njim se je zvrstil večji del ekipe Jumbo Visma, ki je za nameček na 37. kilometru 182,9 km dolge etape ostala brez Roberta Gesinka (zapletel se je v padec z Geraintom Thomasom in si zlomil ključnico). Možnosti, da bi ujeli vodilno skupino, ni bilo več. Ta je s polno hitrostjo drvela proti cilju in se ni ozirala na tiste, ki so (od)padli.

Časa za okrevanje ne bo

S tem pa padcev še ni bilo konec, zadnja sta na tleh pristala favorita za etapno zmago. Caleb Ewan (Lotto Soudal) je izgubil nadzor nad sprednjim kolesom in podrl še Petra Sagana (Bora Hansgrohe). Slovak se je pobral in prikolesaril v cilj, Avstralca so odpeljali v bolnišnico. Merlier pa se je veselil največje zmage v karieri, za katero mu je akcijo pripravil tudi nosilec rumene majice Mathieu van der Poel.



Med kandidati za končno zmago je bil zmagovalec dneva Richard Carapaz (Ineos), edini od papirnatih favoritov za rumeno majico v Parizu, ki se je izognil vsem padcem in zapletom. V skupni razvrstitvi je še naprej na vrhu van der Poel pred Julianom Alaphilippom (Deceuninck Quick Step, 0:08), Carapaz je zdaj tretji (0:31). Pogačar je s tretjega zdrsnil na 6. mesto (0:39), Roglič pa je s 4. padel na 20. mesto (1:35).



Zanj bodo večja težava kot izgubljeni čas, ki bi ga še bilo mogoče nadomestiti, posledice padcev. Na tleh je bil že v soboto in se je še otepal bolečin po prvi nesreči, ko je že dobil na videz precej hujše rane. Časa za regeneracijo in morebiten aktivni počitek pa ne bo, danes je sicer na sporedu še ena ravninska, sprinterska etapa, ki pa bo spet peklenska, če bo kaj podobna včerajšnji. Za nameček kolesarje že jutri v 5. etapi čaka prvi veliki preizkus v boju za rumeno majico, 27,2 km dolga vožnja na čas v Lavalu. Kmalu bomo videli, ali so Rogličeve sanje o zmagi na Touru še žive. Pogačar kljub tokratnim težavam ostaja prvi favorit.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: