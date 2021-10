Na tirolskem soncu sanjski uvod Žana Kranjca

Nasmeh se je vrnil na obraz najboljšega slovenskega alpskega smučarja Žana Kranjca! Tako se je včeraj poslovil od Söldna v čudovitih sončnih žarkih, saj se je veselil 3. mesta oziroma svojih osmih stopničk na tekmah svetovnega pokala doslej. Za zmagovalcem Marcom Odermattom iz Švice je zaostal za pičlih 10 stotink. Na 2. mesto se je nepričakovano prerinil skriti avstrijski adut Roland Leitinger, točke so za 25. mesto pripadle Štefanu Hadalinu, čigar cilji pa so v veleslalomu višji, kot je bila ta uvrstitev.

Spomin junaka na prejšnjo sezono ni pretirano lep. Dogajalo se mu je marsikaj, soočil se je z marsikatero objektivno težavo, doživel tudi tragično očetovo smrt, se pogosto spraševal o svoji pripravljenosti in konkurenčnosti smuči.

»Res je bilo vse to zanj zelo obremenjujoče, nazadnje je imel septembra še angino, a je prav na tej tekmi potrdil, kako dobro je pripravljen,« je bil vidno zadovoljen v ciljni areni trener Klemen Bergant, ki je že dolgo prepričan, da njegov smučar spada v najožji svetovni vrh. Ob tem je dodal: »Na tej progi so bile razmere enakovredne. Če bi bile bolj ekstremne, bi bile razlike med posamezniki večje in nekaterih ne bi bilo med prvo deseterico.«

Meta Hrovat je bila pričakovano najvišje uvrščena Slovenka na Tirolskem.

Odermatt je torej potrdil eno od favoriziranih vlog, petič je tekmo sklenil na najvišji stopnički, tretjič doslej v veleslalomu. Salzburžan Leitinger je s startno številko 19 presenetil tekmece in navdušil številno domače občinstvo, naš Kranjec pa je ponovil doslej najboljši dosežek v Söldnu – pred dvema letoma je bil na tej strmini prav tako 3. Nazadnje je bil na stopničkah decembra lani, v Santa Caterini v Italiji je v veleslalomu osvojil 2. mesto.

»Ni kaj, prva tekma je vedno polna ugibanj, a moram biti zadovoljen. Resda sem bil v uvodni tretjini obeh prog še kar zadržan, druga tretjina prve proge je bila odlična, v drugo sem bil tam soliden, v sklepni ravnini pa sem bil obakrat zelo hiter. V prejšnji sezoni ni bilo tako,« je poudaril 28-letni reprezentant. Takrat so mu preglavice povzročale tudi smuči, zdaj je z novim Rossignolovim modelom zelo zadovoljen. Ob tem je dolgoletni trener, zdaj vodja alpskih reprezentanc Janez Slivnik poudaril: »Na tekmovalca zelo dobro vpliva, če nima nikakršnih skrbi okrog opreme. In prav zato je zdaj Žan lahko upravičeno brez skrbi in samozavesten.«

In v resnici je pri našem asu opazna samozavest. Tako se je od Söldna poslovil z besedami: »V nadaljevanju sezone bi bil rad kar največkrat na stopničkah in tudi zmagoval ...«

Kranjskogorka kot lani

Uvodna zmagovalka sezone je bila v sobotnem soncu Mikaela Shiffrin, že 70. je stala na najvišji stopnički! Zaradi sijajnega smučanja ter prijaznosti in prikupnosti tudi na Tirolskem uživa simpatije, v zadnjih mesecih pa jo imajo tu še raje. Njen fant, norveški smučar Aleksander Aamodt Kilde, si je namreč uredil novo bivališče v Innsbrucku in zdaj je tako tudi ona pogosteje v tem zahodnem delu Avstrije.

V Söldnu kajpak ni skrivala zadovoljstva ob prvi zmagi v olimpijski zimi, na odru sta bili ob njej stari znanki, Švicarka Lara Gut-Behrami in Slovakinja Petra Vlhova, zmagovalka svetovnega pokala v prejšnji sezoni. »Nikakor ni naključja pri tem vrstnem redu. Veliko deklet je hitrih, a prav te tri imajo izjemen tekmovalni značaj,« je ocenil glavni trener naše ženske ekipe Sergej Poljšak. Zadovoljen je bil s slovensko bero točk (6. Meta Hrovat, 14. Andreja Slokar, 22. Tina Robnik), naša najboljša smučarka pa je dodala: »Za začetek je spodbudno, poslej pa bi rada združila novo Meto s to boljšo tehniko kot nekoč in tisto staro Meto, ki se je zelo borbeno pognala po hribu navzdol ...«

Sezono bo moška in ženska karavana nadaljevala 13. in 14. novembra v Lechu, prav tako na avstrijskem zahodu, kjer bo paralelni veleslalom.