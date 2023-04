Na sveti teden prihajajo trije kralji

Naslednji nedelji ne bosta praznični samo za kristjane, sveti teden z najbolj slovitima spomenikoma po Flandriji in Pariz–Roubaix prihaja tudi za kolesarske vernike. Jutri je na vrsti belgijska Dirka z veliko začetnico, na kateri bodo vse oči uprte v tri kralje – Wouta van Aerta (Jumbo Visma), Mathieuja van der Poela (Alpecin Deceuninck) in Tadeja Pogačarja (UAE).

Če sveta trojica na koncu 273,4 km dolge preizkušnje z 19 vzpetinami in številnimi tlakovanimi odseki ne bo stala na odru za zmagovalce v Oudenaardu, bo to prava senzacija. Belgijec, Nizozemec in Slovenec so bili pred tednom dni razred zase že na »mali Flandriji«, dirki E3 Saxo Classic, ki so jo končali v tem vrstnem redu.

Kot smo videli ob lanskem Pogačarjevem krstnem nastopu na dirki po Flandriji, se lahko v njihove boje vpletejo tudi smrtniki. Taktiziranje van der Poela in Pogačarja (van Aerta zaradi covida ni bilo na startu), ki sta bila pred tem že daleč pred tekmeci, sta izkoristila Valentin Madouas in Dylan van Baarle. V sprintu sta ob van der Poelovi zmagi zaprla Pogačarja, za katerega se je zagotovljeno 2. mesto spremenilo v 4.

To je napaka, ki je 24-letnik s Klanca pri Komendi ne bo želel ponoviti. Kot ni njegov cilj ponovno osvojiti 3. mesto, kot se je to zgodilo na dirki E3. Za to bo potreboval izjemno močne noge in brezhibno taktiko, saj je bolj kot ne jasno, da se mora na ciljno ravnino pripeljati sam ali v spremstvu tekmecev, ki ga ne bodo mogli premagati v sprintu.

Prvi po Merckxu?

Za Pogačarja je pri višini 176 cm in teži 66 kg zmaga v ravninskem zaključku proti eksplozivnima, višjima in težjima van der Poelu (184 cm, 75 kg) in van Aertu (190 cm, 78 kg) malodane misija nemogoče. Motivacije mu sicer ne bo manjkalo, veliki izzivi iz njega potegnejo najboljše, jutrišnji pa je, da bi postal prvi šampion Toura z zmago na Flandriji po Eddyju Merckxu leta 1975.

Lahko preseneti kateri od smrtnikov? Če kdo, je to Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je na E3 kot zadnji odpadel pri Pogačarjevih silovitih pospeških na Paterberg in Kwaremont. »Malo mi je zmanjkalo, da bi lahko sledil napadu velike trojice. Tokrat imamo načrt z moštvom, s katerim bomo storili vse, da se uvrstimo na oder za zmagovalce. Morali bomo biti v pravem položaju, ko bo spet napadla velika trojica,« je povedal 28-letnik iz Podblice pri Kranju.

Če se mu bo zgodba z »male Flandrije« jutri vseeno ponovila, bo imel popravni izpit čez teden dni na zloglasnih granitnih kockah Roubaixa.