Na Štajerskem je Celje še gospodar

Izidi 17. kroga 2. SNL, liga za prvaka – Triglav : Kalcer Radomlje 0:1, Nafta : Krka 1:0, Vitanest Bilje : Roltek Dob 5:0, Brežice Terme Čatež : Rudar 4:0; vrstni red: Radomlje 44, Krka in Dob po 35, Brežice 34, Nafta 31, Bilje 30, Triglav 24, Rudar 22; za obstanek: Brda : Fužinar Vzajemci 0:3, Jadran : Šmartno 1:0, Primorje eMundia : Krško 1:2, Drava – Beltinci Tratnjek (večerna tekma); vrstni red: Jadran in Krško po 21, Fužinar 20, Beltinci 17, Primorje in Šmartno po 12, Drava in Brda po 10.

Olimpija 30 16 9 5 42:22 57

Maribor 31 14 11 6 55:37 53

Mura 31 14 10 7 40:22 52

Domžale 31 12 12 7 45:34 48

Koper 31 11 9 11 38:43 42

Tabor 31 11 7 13 36:38 40

Bravo 31 8 13 10 31:33 37

Celje 31 8 7 16 27:38 31

Aluminij 30 7 10 13 20:38 31

Gorica 31 5 8 18 21:50 23

Izidi 31. kroga 1. SNL – Celje : Maribor 2:1 (Ilija Martinović 35., avt., Ester Sokler 89.; Rudi Požeg Vancaš 75.), Gorica : Mura 1:5 (Tjaš Begić 17.; Matko Zirdum 17., avt., Kai Cipot 39., Jan Gorenc 54., Luka Bobičanec 71., Vito Štrakl 90.), CB24 Tabor : Domžale 0:0, Koper : Bravo 0:0, Olimpija – Bravo (večerna tekma). Pari 32. kroga: Maribor – CB24 Tabor, Bravo – Celje (oba 4. t. m.), Mura – Koper, Domžale – Olimpija (oba 5. t. m.), Aluminij – Gorica (6. t. m.). Vrstni red strelcev: 12 – Nardin Mulahusejnović (Koper), 11 – Andres Vombergar (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale).

Samo čudežni igralni in rezultatski zasuk v zadnjih petih krogih lahko Maribor še zapelje do 16. naslova državnega prvaka. Po porazu v 31. krogu v štajerskem derbiju v Celju z 1:2 in visoki zmagi Mure v Novi Gorici s 5:1 so vijolični bliže srditi bitki za ubranitev naslova podprvaka. V Sežani je Tabor ustavil zmagoviti nalet Domžal in jih najbrž izločil iz boja za vrh in za neposredno uvrstitev v Evropo skozi prvenstvo.V tekmi brez stresov in golov sta Koper in Bravo razočarala. Maribor insta še na različnih bregovih, Celje insta tako rekoč takoj zgradila most uspešnega sodelovanja. Česar koli se je četrti trener Mariborčanov v tej sezoni lotil, se ni izšlo tako, kot si je želel, glavna težava pa ostaja prvi polčas in izbira začetne enajsterice.Razen dvoboja v Šiški, kjer so vijolični prišli do edine zmage pod Rožmanovim vodstvom in po velikem darilu v drugem polčasu sodnika, zaradi česar je Kranjčan za krajši čas v suspenzu, so bili slabši ali usodni prvi polčasi. Tudi v štajerskem derbiju so Mariborčani prevzeli vajeti igre v svoje roke v drugih 45 minutah in po zaostanku ter po Rožmanovih menjavah, ko sta v igro vstopila režiserja izenačujočega gola, strelecin podajalecToda namesto nagrade za veliko boljšo predstavo so bili kaznovani za res slabo obrambno akcijoin, ki je že v prvem polčasu nespretno dosegel avtogol, v zadnjih minutah. V obdobju, ko so bili Celjani praktično na pragu poraza.Uporabil trdo roko»Mislim, da smo bili že v prvem polčasu bliže golu, prejeli pa smo ga iz prekinitve. V drugem polčasu smo si priigrali štiri, pet priložnosti, a smo bili na koncu kaznovani za nerazumljivo napako obrambe. Zaslužili smo si več, a kar zadeva igro, ta je v tem trenutku naš maksimum. Vdali se še ne bomo, dovolj tekem je še do konca. Igrišče vedno vse pokaže, črto bomo potegnili na koncu,« je optimistično držo ohranil Rožman, ki je sredi tedna poskušal predramiti moštvo tudi s trdo roko, saj se je do konca sezone že odrekelinNekdanji celjski trener lahko zavida novemu tekmecu in kolegu Šalji. Ljubljančan je na celjskem trenerskem stolčku štartal sanjsko. Po pokalni zmagi je Celje še drugič letos in za drugo ligaško zmago v dvanajstih tekmah premagalo Mariborčane. »V drugem polčasu je bil Maribor boljši, borili smo se, kot smo se lahko, a smo iztržili za nas res ugoden izid,« je priznal trpljenje Šalja, ki je takoj vzpostavil pravo razmerje sil v začetni enajsterici, česar njegov predhodnikni znal. Napadalna trojicaje bila nevarna, zimski novinecinpa junaka s klopi za rezervne igralce.